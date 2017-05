Annika Norlin: ”Min kärlek till agent Cooper är tröstlös”

1990 blev jag kär. Jag var 13 år och satt hemma i soffan. Objektet för min kärlek var en påhittad agent med en haka så skarp att den kunnat skära genom frukt. Han hette FBI Agent Dale Cooper och spelades av Kyle MacLachlan. Jag blev faktiskt kär på riktigt. Han var så prydlig och entusiastisk och det fanns en scen där han var helt ny på polisstationen i Twin Peaks, men ändå övertalade alla sina nya kollegor att följa med ut för att kasta stenar på glasflaskor samtidigt som de ropade ut potentiella mördares namn. Det var en tibetansk teknik, intuitivt skulle de flaskor som hörde samman med människor som kände till något om mordet gå sönder. Jag älskade det.

Twin Peaks 1990. Audrey Horne (Sherilyn Fenn) är intresserad av agent Cooper. Agent Cooper (Kyle MacLachlan) är intresserad av en kopp damn good coffee. Foto: Everett Collection/IBL





Jag är nervös inför den nya säsongen. Det känns som att möblera runt i ett perfekt minne.

Jag blev kär i hur agent Cooper alltid vänligt avslog Audrey Hornes inviter, att han såg hennes sårbarhet och vägrade utnyttja den. Själv förstod jag Audrey. Hans totala ickesexualitet sexualiserade jag, hans kritvita skjortor, hårt hållna slipsar och trenchcoatar, hans religiösa leende över en diner och körsbärspaj. Hur han vaknade efter en natt med kallsvettiga mardrömmar och redogjorde för vad mardrömmarna sagt honom i sin bandspelare, som han kallade Diane.

27 år senare är agent Cooper tillbaka. Den nya säsongen, som har premiär den 22 maj på HBO Nordic, ska enligt uppgift vara ”som en 18 timmars långfilm, fast uppdelad i 18 avsnitt”. Serien fokuserar just på agent Cooper och utspelar sig inte bara i Twin Peaks, utan i hela världen. I Entertainment Weekly berättar MacLachlan att regissören och manusförfattaren David Lynch ringde redan 2013 och sa att de behövde träffas. De möttes på ett hotell i New York. Lynch sa: ”Vi håller på att göra mer ’Twin Peaks’ och jag behöver veta om du är med.” MacLachlan svarade: ”Jag är med. Jag har alltid varit med.” Och sedan skakade de hand.

Jag är nervös inför den nya säsongen. Det känns som att möblera runt i ett perfekt minne – hjärnan har arbetat klart ”Twin Peaks” och lagt den prydligt till rätta. Nu kommer inte bara ny information om rollfigurerna att tillkomma, vi tittare måste dessutom ifrågasätta hur bra serien faktiskt var till att börja med. Tiden är allt inom populärkultur, hur verket står sig mot allt annat som görs samtidigt. I dag finns det så många välskrivna, välregisserade serier med mångfacetterade personporträtt. Program som man kollade på 1990 om man inte hade kabel-tv var ”Anslagstavlan”, ”Alf”, ”Falcon Crest” och ”Slavägarens dotter”, det sista en brasiliansk såpopera i 185 delar. Att plötsligt få se inspirerande tv var så stort att jag tror känslan av det fortfarande ligger kvar som en slöja över ”Twin Peaks”, och det är svårt att veta vad som är vad.

”Twin Peaks” har i dag trots sin konstighet blivit ett av få populärkulturella fenomen kring vilken det verkar råda konsensus: alla gillar serien och om man mot förmodan inte gör det håller man tyst om saken. Jag känner knappt en enda kreativ person som inte vid något tillfälle dragit upp ”Twin Peaks” som referens, antingen musikaliskt (”det ska vara vackert, men illavarslande, som i ’Twin Peaks’”), modemässigt (”skolflicka fast med ett dubbelliv, som i ’Twin Peaks’”) eller berättartekniskt (”det verkar tryggt, men under ytan bubblar ondskan, som i ’Twin Peaks’”). Det här blir inte den enda text du läser i veckan där en sjuttiotalist berättar om hur mycket ”Twin Peaks” betytt.

Den nya säsongen av ”Twin Peaks” innehåller 18 avsnitt. De fyra första läggs ut på HBO Nordic på morgonen 22 maj, sedan blir det ett nytt avsnitt (de är en timme långa) varje måndag. Foto: Screen Grab/HBO Nordic





Jag förstod att jag hela tiden kanske i själva verket varit kär i David Lynch. Det var svårare att ta. Förutom sitt kreativa geni verkar han skitjobbig.

För några år sedan satte jag på ”Twin Peaks” igen: S01E01, pilotavsnittet, och såg sedan om hela serien koncentrerat. Log snett över mig själv som tonåring. Mycket hade förändrats under min 20 år långa ”Twin Peaks”-paus. Jag hittade humor där jag inte sett den förut, som att såpan ”Invitation to love” ständigt går på tv-apparaterna i bakgrunden. Ungdomsrollfigurerna, som Bobby och den oändligt träige James, tycktes mig nu ointressanta. Jag förstod bättre varför det var svårt för Shelly att lämna ett våldsamt förhållande. Jag snabbspolade förbi James jättetråkiga motorcykelfärd i säsong två.

Men ett var sig likt. Skjortorna. Pajen. FBI Agent Dale Cooper. Kärleken var annorlunda nu, mer komplicerad. Jag hade sedan sist tvingats se Kyle MacLachlan gestalta Charlottes tråkige man i ”Sex and the city” och borgmästaren i humorserien ”Portlandia”. Det gjorde det svårare för mig att koppla samman honom med agent Cooper och jag blev lämnad ensam med bara rollen, bara fiktionen. Det var en tröstlös, ensam kärlek.

Min kärlek krävde näring. Jag löste det genom att börja läsa mig fram till detaljer om serien och hur den uppkommit, att David Lynch och manusförfattaren Mark Frost var vänner under 1980-talet. Efter en idé från Lynchs agent började de arbeta på en serie om ett mord i en småstad. De sålde in den till tv-kanalen ABC på tio minuter, genom en förklaring och en karta över Twin Peaks som Lynch hade ritat. Kartan skulle visa vilken laddning de olika fysiska platserna i serien skulle ha, staden, skogen. I de första avsnitten fick Mark Frost skriva dialog till de flesta ”normala” rollfigurerna, som förde handlingen framåt. David Lynch fokuserade på agent Cooper.

I intervjun i Entertainment Weekly säger MacLachlan i dag att agent Cooper beskrevs så bra i manuset att han själv inte kan ta mycket beröm för rollen. ”Cooper fanns över hela sidorna, jag behövde bara blåsa liv i honom.” För David Lynch själv verkar inte agent Coopers särdrag vara så märkvärdiga, snarare ganska lika hans egna.

Jag förstod att jag hela tiden kanske i själva verket varit kär i David Lynch. Det var svårare att ta. Förutom sitt kreativa geni verkar han skitjobbig, från Mark Frosts vittnesmål om hur han stegvis smög bort från ”Twin Peaks”-arbetet och lämnade det åt Frost, till hur man i den nya dokumentären ”David Lynch: The art life” förstår att han, när han kom in på en filmskola i Los Angeles, frigjorde sig från fru och barn för att fokusera på att filma ”Eraserhead” under fyra år i ett gammalt stall.

”Twin Peaks” kompositör, Angelo Badalamenti, har ofta och gärna berättat om hur Lynch och han tillsammans arbetade fram musiken till ”Twin Peaks”:

Badalamenti sitter vid keyboarden, David Lynch till höger om honom. Placerad på keyboarden: en bandspelare. ”Vi är i de mörka skogarna nu”, säger Lynch. ”En mjuk vind genom lönnträden. Månen är framme. Du kan höra en uggla hoa. För mig dit, Angelo.”

Badalamenti börjar spela, olycksbådande men vackert.

”Långsammare”, säger David Lynch. ”Just så! Nu, föreställ dig en ensam flicka gående genom mörkret. Hon heter Laura Palmer. Hon kommer närmare.”

Badalamenti ändrar de sällsamma ackorden, öppnar upp melodin, ljusar upp den.

”Och nu försvinner hon! Hon försvinner! Gå tillbaka, Angelo! Gå tillbaka!”

Badalamenti flyttar tillbaka till ursprungsmelodin.

”Fortsätt falla”, säger David Lynch. ”Keep falling. Jag ser det nu. Jag ser Twin Peaks.”

Låten kom att kallas ”Laura Palmer’s theme”. Angelo Badalamenti bad om att få arbeta vidare på den, men David Lynch sa nej. Nu var temat färdigt, så skulle det vara.

Nytillkomne Jake Wardle, James Marshall (James) och David Lynch under inspelningen av den nya säsongen. Foto: Suzanne Tenner/HBO Nordic/ SHOWTIME







Synen av Bob ligger sparad hos alla människor i min generation, redo att plockas fram varje sömnlös natt.

Jag tänker på musiken i ”Twin Peaks”, inte bara på hur den låter och får mig att känna utan hur den fungerar i serien. Jag tänker på hur den arbetar inte med utan emot miljöerna. Många av platserna och rollfigurerna i ”Twin Peaks” är rejäla och robusta: det är sågverk, poliser, dineranställda, kärnfamiljer, småstad, kaffe, rutiga skjortor, en särskilt god bit paj. Kameraarbetet är till större delen traditionellt, inga extravaganser förutom det varma filtret. Det är musiken som laddar. Den tassande, farliga halvjazzen i ”Audrey’s dance” som säger att Audrey Horne inte är en vanlig tonåring, hon är en listig, söndertraumatiserad bomb, det kommer gå åt helvete! ”Love theme from Twin Peaks” som inte säger ”Så underbart det är att älska!” utan: ”Så underbart det är att älska, snart kommer allt att vara över!”.

I en recension av ”Twin Peaks” från 1990 fick serien betyget A+ och recensenten Ken Tucker skrev: ”Storyn är inget. Ögonblicken är allt.” Och precis så är det ju, att även om historien är spännande, även om man så fruktansvärt gärna vill veta vem som dödade Laura Palmer, inte spelar det så stor roll egentligen? Lynch och Frost uttryckte senare frustration över att serien avslöjar vem som begått mordet redan i säsong ett – ”Jag dödade gåsen som la det gyllene ägget”, konstaterade Lynch, som i senare produktioner undvikit att upprepa sitt misstag. Det är nog inte bara jag som suttit sömnlös med ett vafan hände-ansiktsuttryck efter att ha sett ”Mulholland Drive”.

Jag läser ett par böcker om och av David Lynch, ”Lynch on Lynch” och ”Catching the big fish” och lämnas med en känsla av att hans drivkraft inte är att berätta en historia utan att mer, tja, se vad som händer genom att befinna sig i spänningsfälten som uppkommer när olika karaktärer och händelser presenteras. Det finns en nyckelscen i ”David Lynch: The art life” där han förklarar att hans intresse för film kom sig av en tanke: han målade en tavla, och fick plötsligt en vision av att han ville att tavlan skulle ”vara rörlig, och ha ljud”. I ”Catching the big fish” skriver Lynch: ”Idéer är som fisk. Om du vill fånga små fiskar kan du stanna i det grunda vattnet. Men om du vill fånga de stora fiskarna måste du gå djupare. Långt där nere är fiskarna kraftfullare och renare.” Han beskriver i boken hur han använder transcendental meditation för att rensa hjärnan och komma åt en helt ny nivå av idérikedom.

Jag läser om hur det blev en miss under inspelningen av pilotavsnittet så att kameran svepte över en spegel och i spegeln syntes rekvisitören Frank Silva. Hans koncentrerade uppenbarelse skrämde skiten ur filmteamet, och David Lynch fick feeling där och då och skrev in en ny rollfigur i serien, ett slags destillat av pur ondska. Figuren, eller snarare känslan, gestaltades av Silva och kom att kallas: Bob. Rent krasst är det ett fantastiskt lyckat drag – synen av Bob ligger sparad hos alla människor i min generation, redo att plockas fram varje sömnlös natt. Men när jag hör den här historien, eller den om hur ”Laura Palmer’s theme” blev till, häpnar jag mest över en skapare som vågar lita till sina instinkter så totalt mitt i en miljonproduktion att han skriver in en helt ny, oerhört vag bov bara för att det känns rätt just då.

Den som gör något så påkostat som en tv-serie måste hela tiden motivera och förklara allt som ska ske för oroliga bolag och finansiärer. Så lätt att i det läget låta sig övertalas till att ändra sig, göra något tydligare, stryka en kvinna som får visioner från ett vedträ för att det bara är ens instinkt som säger att det borde vara så. Samma slags instinkt som krävs för att första veckan på jobbet få en hel polisstation att gå ut och kasta stenar på flaskor.



David Lynch har ett eget kaffemärke och är en av världens mest kända kaffeälskare. Tidigare drack han 20 koppar kaffe per dag, nu dricker han runt tio. I Vices mattidning Munchies säger han: ”Kaffe är del av konsten. Det får dig att må väldigt bra, och det hjälper den kreativa processen. Jag dricker konstant under dagen. Jag fortsätter bara dricka det, fram till 17.30, då slutar jag.” När jag tänker på det får jag ro. Jag förstår plötsligt, eftersom jag själv får en så stor kick av kaffe. Jag tycker att jag är ett geni när jag jobbar under kaffeinfluens. Sedan går det någon timme, kaffet lägger sig, och jag ser sprickorna i vad jag gjort, ändrar och rättar till. Jag undrar hur långt jag skulle dra saker om jag aldrig stannade för att syna sprickorna. Jag kanske skulle ta allt som fanns i mitt huvud, alla minnen, alla mardrömmar och alla idéer och låta dem få totalt fritt spelrum. Jag kanske skulle skriva om en kvinna med ett vedträ.

Annika Norlin

sondag@svd.se