Annie Lööf: Så vill C luckra upp las-reglerna

Centerpartiets fokus under partiets dag i Almedalen är att ”öppna jobbdörren” för fler – särskilt dem som står längst från arbetsmarkanden och som har allra tuffast att få en anställning. Centerpartiets Annie Lööf vill att den svenska modellen ska förnyas och skapa fler jobbmöjligheter för exempelvis nyanlända som saknar utbildning, personer som fastat i långtidsarbetslöshet, samt personer med funktionsnedsättning.

– Jag kan inte acceptera ett Sverige där människor döms och glöms till livslångt utanförskap. Vi måste öppna jobbdörren för de långtidsarbetslösa, sa C-ledaren Annie Lööf under tisdagens presskonferens.

Hon beklagade sig över en situation i Sverige där 75 procent av de arbetslösa tillhör utsatta grupper där arbetslösheten växer, och att Sverige har en situation där för många går utan jobb – samtidigt som det skriks efter arbetskraft.

– Vi behöver en mycket flexiblare arbetsmarknad. Det är när hjulen snurrar som vi kan genomföra reformer som minskar utanförskapet, sa Lööf.

För att öppna upp för ett ”innanförskap”, som Lööf kallade det, så lanserade Centerpartiet en rad förslag, där några dammats av sedan tidigare.

Ett av de viktigaste förslagen var att turordningsreglarna inte ska gälla för småföretag med max 50 anställda, vilket innebär att den person som är sist in på ett företag per automatik inte ska behöva gå. Ny kompetens måste värdesättas, menar C.

– Vem som ska få stanna eller inte måste mer och mer överföras till parterna på arbetsmarknaden. Kompetens och yrkesskicklighet ska komma i fokus istället för antalet anställningsår, beskrev Annie Lööf.

Tjänsteföretagens arbetsorganisation Almega ställer sig positiva till Centerns linje och menar att det är främst småföretag som drabbas av fyrkantiga turordningsregler.

– Men på sikt ser vi att hela systemet med turordningsregler måste reformeras, säger Stefan Koskinen, förbundsdirektör för Almega Tjänsteföretagen.

Centern vill också höja den övre åldergränsen för studiemedel och studielån till 60 år och öppnade för att på sikt slopa åldersgränsen helt. Partiet vill öka antalet platser på Yrkeshögskolan med 5 000 platser till 35 000 totalt, också det ett led i att ”förnya den svenska modellen”.

Partiet vill även att en större del av socialbidraget ska vara kvar när en långtidsarbetslös person får jobb. Det innebär att för varje hundralapp någon med ekonomiskt bistånd tjänar så ska bidraget enbart minska med 50 kronor under en period av två år. I stället för med 75 kronor som det är i dag.

Förslagen omfattar totalt 900 miljoner kronor årligen i Centerns budget.

Annie Lööf avslutade presskonferensen med att svara på frågan om hon kan tänka sig ett regeringssamarbete med S, beroende på hur valresultatet blir 2018, det vill säga en plan B om Alliansen inte får majoritet.

– Vi släpper inte fram nuvarande regeringen en gång till. Jag utgår från att allianspartierna kommer att hålla ihop och så får man undersöka om det finns förutsättningar för samtal med S och MP. Frågan är om blocköverskridande samarbete bara gäller för Stefan Löfven så länge han själv är statsminister, sa Annie Lööf.