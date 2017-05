Jag heter Anne

Sommaren 1989 lär ha varit varm. Fast jag vet inte, för jag minns inte. Jag såg inte så mycket av den. Sommaren 1989 tillbringade jag bakom vinklade persienner framför vår tv, för tillfället utökad med en videobandspelare som pappa lånat hem från högstadieskolan där han jobbade och jag gick. Mina syskon sommarjobbade, mina föräldrar gjorde vad föräldrar med asociala tonåringar gör på sommaren antar jag. Och jag tittade på ”Anne på Grönkulla”. Binge watching pratar man om nu, sträcktittande. På den tiden var termen inte uppfunnen, men sträcktittade var precis vad jag gjorde, tre vhs-kassetter som spelades och spolades och spolades och spelades till bilden var strimmig, ljudspåret svajade och kalendern visade augusti. Det hade dröjt ett par år innan serien hittat från Kanada till svensk tv, allting rörde sig i längre och långsammare cykler då. Men Anne Shirley, hon hade i vilket fall som helst väntat på mig ända sedan 1908.

Det var Kevin Sullivans serie som gjorde den pladdrande, hyperintelligenta barnhemsungen Anne levande.

Jag hade visserligen L M Montgomerys böcker redan. Liten bokslukare som jag var hade jag läst den första och den andra, men språket var för blommigt och ålderdomligt för att fästa i mig. Så i stark kontrast till den normala ordningen med att ha bok som startsträcka för filmversionen blev det tvärtom. Det var Kevin Sullivans serie som gjorde den pladdrande, hyperintelligenta barnhemsungen Anne (Megan Follows) levande. Serien, inte boken, som gav kött och blod till den kärva Marilla och hennes reserverade bror Matthew, syskonparet som adopterar Anne. Och det var serien, inte boken, som gav mig och tusentals längtande fjortisar vårt livs dittills vettigaste romantiska ideal: Annes klasskamrat Gilbert Blythe. När skådespelaren Jonathan Crombie dog häromåret var det förstås Gilbert vi sörjde, den vackra och bildade pojken som inte skräms av Annes intelligens och ambitioner utan tvärtom attraheras av den, och kämpar till sista avsnittet för att få känslorna återgäldade. (Det får han, på en bro, i solnedgången.)

Sullivan-versionen av Anne fokuserade på hennes skönhetslängtan, på hennes estetiskt lättrörda själ (på modernt språk är hon nog vad man skulle kalla ”högkänslig”), och nu efteråt har jag identifierat vad det var jag faktiskt glufsade i mig där hemma i vardagsrummet: Sullivans tolkning av Anne var en utdragen romantisk komedi, höljd i höstlövsrött och Hagood Hardys flödande signaturpiano. Som vuxen finns det för all del lite att hänga upp sig på: den idealiserade skildringen av småstaden, den viktorianska dygdigheten, den rakt igenom förtjusande huvudpersonen. Men Anne Shirley är ju inte heller nödvändigtvis realistisk utan snarare upplyftande, en figur framskriven som både överlevare och hjältinna. Serien var oemotståndlig för en ung människa och därtill så stilbildande att det verkar smått idiotiskt att ens försöka utmana den. Ändå är det vad Netflix gör med ”Jag heter Anne”, en nytolkning skapad av Moira Walley-Beckett som ligger bakom stora delar av ”Breaking bad”, en serie som både tematiskt och tonalt ligger ungefär så långt från det viktorianska Prince Edward Island som man överhuvudtaget kan tänka sig.

Det är förstås logiskt att det händer nu. Dels för att tv-mediet har nått en status det inte var i närheten av under 1980-talet, men också för att mörker – något det finns en hel del av hos Anne – har blivit modernt.

Marilla umgås med suffragetter och Anne får mens. Ljusår från både bokens och den förra seriens söta sedesamhet.

I boken ”Difficult men” från 2013 benade journalisten Brett Martin ut samtida filmskapares förtjusning för antihjältar, huvudpersoner vars dragningskraft inte ligger i hur förträffliga de är utan snarare i hur struliga och skadade de är – Walter White, den motvillige knarkkokaren i ”Breaking bad”, är en av dem. Ur den grumliga källan stiger så en Anne för 2017. Vinjettmusiken är en låt av rockbandet The Tragically Hip. Det frodiga Grönkulla ser ut som ett hus i en amishby. Marilla umgås med suffragetter och Anne får mens. Ljusår från både bokens och den förra seriens söta sedesamhet, ja, men romantik står å andra sidan inte alls lika högt i kurs som dramatisk motor numera – delvis en konsekvens av Hollywoods ekonomiska politik, men också för att den klassiska kärlekssagan inte längre verkar tilltala publiken lika mycket. I det ljuset kan man också se den nya serien som kraftigt skruvat ner romansen till förmån för eländet i Annes uppväxt. På ren sentimental autopilot saknar jag inledningsvis stämningen från förr, all den där skamlöst glittrande skönheten. Men ”Jag heter Anne” har i gengäld ett helt annat djup – Moira Walley-Beckett har gjort en kompletterande tolkning snarare än en revisionistisk, och en som dessutom tydligare knyter an till att den vid första publiceringen inte ens var tänkt som en barnbok.

När Margaret Atwood skrev en essä om Anne i The Guardian lagom till bokens hundraårsdag så påpekade hon att medan Anne visserligen sällar sig till raden av framgångsrika föräldralösa – tillsammans med bland andra Jane Eyre och Oliver Twist – så hade ”en statistiskt korrekt” Anne snarare fortsatt vara fattig och utstött. Inte minst som föräldralösa barn ofta var resultatet av utomäktenskapliga förbindelser, och därigenom stämplade som fysiska bevis på bristande moral. I 80-talsserien är det där traumatiska bagaget som bortblåst i samma ögonblick som Anne kommer till Grönkulla. Här är det tvärtom motorn. Berättelsen drivs både av Annes minnen av misshandel och förnedring och av de nya klasskamraternas utdragna mobbning – serien petar oupphörligt på smärtpunkterna, och om man tänkt sig att visa serien för barn är det förmodligen en god idé att titta tillsammans med dom.

Anne älskar fortfarande puffiga klänningar och blommande körsbärsträd.

Mitt i allt det sträva och dystra har Moira Walley-Beckett ändå hållit fast vid Annes hoppfullhet, brådmogenhet och högstämdhet. Anne älskar fortfarande puffiga klänningar och blommande körsbärsträd och frostiga morgnar, allt som får blodet att rusa och hjärtat att svämma över. ”Här finns så mycket utrymme för fantasin”, utbrister hon i inledningen av berättelsen, bländad av Prince Edward Islands karga skönhet.

”Jag heter Anne” är möjligen inte den Anne vi minns, men det är ett vackert kvitto på hur den fantasin bara fortsätter att leverera.

Hela den första säsongen av ”Jag heter Anne” går att se på Netflix. Serien är producerad av kanadensiska CBC Television.