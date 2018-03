Hur kan man inte älska teater efter detta? Anna Vnuks Dramatendebut är en kärleksförklaring till teatern som omfamnar mycket – rollspelet som fånig lek med känslor på djupaste allvar, hantverket bakom kulisserna, fantasin och inlevelsen som, förstärkt av äkta fejk-effekter, kan skapa magi. Här slås ett slag för allas rätt till kulturarvet, som dammas av så att det ryker. Dikt blir liv och liv blir dikt. Och alla blir till slut sedda och bekräftade.

Scenografen Jenny Kronberg har förvandlat intima Lejonkulan till en barockteater med lila ridå, vindmaskin och åskplåt. Här ramlar av misstag Nina Rashids teaterbitna, unga förstagångsbesökare Julia in – mitt i ett ljussättarpass under en lätt hysterisk repetition där den frånvarande regissören har vabbat i tre veckor!. Julias hittills enda, men starka, upplevelse av scenkonst är "Kristina från Duvemåla" som hon har lärt sig utantill via Youtube.