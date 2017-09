Nordqvists succé – tog hem stortävling efter särspel

Fyra svenska damgolfare har vunnit en major. Först ut var Liselotte Neumann i US Open 1988, medan Annika Sörenstam står i en klass för sig själv med 10 segrar.

Annika Sörenstam: 10 (Nabisco 2001, 2002 och 2005, LPGA-mästerskapen 2003, 2004 och 2005, US Open 1995, 1996 och 2006, British Open 2003).

Anna Nordqvist: 2 (LPGA-mästerskapen 2009 och Evian Championship 2017).

Liselotte Neumann: 1 (US Open 1988).

Helene Alfredsson: 1 (Nabisco 1993).