Anna Bergendahl: "Kommit ur det starkare"

I ett par omdiskuterade röda Converse och med låten "This is my life" gick Anna Bergendahl 2010 från att vara debutant i Melodifestivalen till att ta hem hela tävlingen.

Ute i Europa gick det däremot inte lika bra. 2010 blev året som Sverige för första, och fortfarande enda gången inte lyckades kvala in till finalen i Eurovision Song Contest.