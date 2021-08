Anklagelserna mot R Kelly – detta har hänt

R. Kelly, känd för låtar som ”I believe I can fly” och ”The world’s greatest”, har anklagats för sexualbrott flera gånger under årens lopp. Bland annat åtalades han för barnpornografibrott 2002 efter att ha spelat in en sexvideo med en 14-årig flicka, ett brott han friades från sex år senare. De brott som gått till åtal har hittills slutat med skadestånd eller förlikningar. Men nu har alltså en ny rättegång startat i New York, där stjärnan är åtalad för en mängd brott. Förutom sexuella övergrepp på ett tjugotal kvinnor och en man samt barnpornografibrott anklagas han också för utpressning och mutbrott.

Anklagelserna mot Kelly aktualiserades 2019, då dokumentären ”Surviving R. Kelly” hade premiär på tv-kanalen Lifetime. Där medverkade flera kvinnor som anklagade Kelly för sexuella övergrepp, i många fall när de var minderåriga. Övergreppen ska enligt kvinnorna spänna över tre decennier, från när Kelly startade sin karriär på 1990-talet till mitten av 2010-talet.