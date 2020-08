Anita Ekbergs liv blir italiensk film

Filmen "The girl in the fountain" har precis spelats in i Italien, rapporterar österriskiska nyhetsbyrån APA. Den italienska skådespelaren Monica Bellucci spelar den svenska filmstjärnan Anita Ekberg. Hon säger till tidningen Corriere della Sera att filmen utforskar delar ur stjärnans liv som en yngre publik kanske inte är bekant med.

– Via filmen kan vi återupptäcka aspekter av Anita Ekberg som inte många känner till i dag. Anita var, för att vara nordisk, en väldigt passionerad kvinna och hon valde Italien, säger Bellucci.