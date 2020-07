Anhöriga smyger in på äldreboenden

Flera incidenter har inträffat och nu vädjar kommunen om förståelse för besöksförbudet.

"I de flesta fall handlar det om att arga anhöriga har knuffat undan personalen och tagit sig förbi dem. Några har smugit sig in på avdelningen genom att gömma sig. En anhörig tog sig in via en balkong med hjälp av en stege", säger Christina Wadell, områdeschef för äldreboenden, enligt kommunens hemsida.