Andy Murray backar radikalt regeltest

+Femsetsmatcher: Som i dag bara spelas av herrar och i grand slam-turneringar.

+En banklocka: För att försäkra att 25-sekundersregeln mellan poängen uppfylls, och att tidsbegränsningar mellan set och under medicinsk timeout och uppvärmning följs.

+Kortare uppvärmning: Matcher ska starta exakt fem minuter efter att båda spelarna är på banan.

+Medicinsk timeout: Begränsas till en per spelare per match.

+Coaching tillåts: Spelare och tränare får prata under matcher vid vissa poäng.

Dessutom ska banorna bara ha singellinjer, inga dubbelkorridorer.