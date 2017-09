Andy Garcia. Arkivbild. Foto: Jeff Christensen/AP/TT

Skådespelaren Andy Garcia är klar för en roll i kommande musikalfilmen "Mamma mia! Here we go again", skriver Deadline. Filmen är uppföljare till 2008 års biosuccé "Mamma mia", som baseras på Björn Ulvaeus och Benny Anderssons Abba-låtar.

Uppföljaren, där bland andra Stellan Skarsgård, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan och Meryl Streep repriserar sina roller, har världspremiär i juli nästa år.

Filmerna baseras i sin tur på musikalen "Mamma mia" från 1999.

