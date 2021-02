Delstaten New Yorks guvernör Andrew Cuomo anklagas för sexuella trakasserier och mobbning av medarbetare. Nu väljer han att be chefen för New Yorks justitiedepartement att ihop med chefsdomaren i en appellationsdomstol ge en advokat i uppdrag att genomföra en oberoende utredning.

Två tidigare medarbetare anklagade i dagarna Cuomo för sexuella trakasserier. Han förnekar allt.