Andravågen av corona slog hårt mot äldreboenden

Trots att stora delar av den svenska coronastrategin har handlat om att skydda de äldre så har äldreboenden varit hårt drabbade av dödsfall. Under fjolårets tio sista veckor var överdödligheten 19 procent på landets äldreboenden, visar SVT:s genomgång i register. Samma undersökning under de mest intensiva veckorna under våren visade en överdödlighet på 30 procent.

Statistiken anger inte dödsorsak, men ger en indikation på var smittan har tagit sig in.