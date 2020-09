Andra masstestning inledd i Umeå

Masstestningen av pågående covid-19-infektion är den hittills största i Sverige. Första provomgången startades förra veckan och provsvar har lämnats in successivt under veckan. I första omgången lämnades drygt 8 000 provsvar in, av dem var två stycken positiva.

"Ur ett smittskyddsperspektiv är det bra att få bär på smittan, och det är väldigt intressant med ytterligare en veckas provtagning för att se vad som händer i den här stora gruppen människor", säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten, i ett pressmeddelande.