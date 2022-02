Andlöst spännande om hur allting gick fel

I mitten av februari 2020 får den italienske författaren och undersökande journalisten Fabrizio Gatti via en vän, en före detta italiensk polis, sig tillsänt 13 korta videoupptagningar från den kinesiska staden Wuhan. Där syns sanerare i vita skyddsdräkter som besprutar skyltfönster och husfasader, poliser med kirurgiska ansiktsmasker, en pojke som gör motstånd när fem personer i skyddsdräkter och militärkängor med våld försöker fösa in honom i en ambulans, en orörlig människokropp liggande framstupa utanför en bank, ännu fler människor som fallit omkull på gatorna, döda kroppar under vita lakan på trottoarerna etcetera. Det handlar om en allvarlig lungsjukdom som i nästan två månader oroat den kinesiska statsledningen men som hållits hemlig fram till mitten av januari 2020.

Videobilderna väcker Gattis nyfikenhet. Han utser covid-19 till sitt nästa undersökningsprojekt och i april 2021 utkommer så boken ”L'infinito errore. La storia segreta di una pandemia che si doveva evitare” (Det oräkneliga misstaget. Den hemliga historien om en pandemi som borde ha kunnat undvikas). Denna bok, utgiven av förlaget La Nave di Teseo i Milano, är drygt 600 sidor tjock, späckad med detaljer men samtidigt skriven med en litterär spänst som gör texten andlöst spännande.