Emil Forsberg såg sin frispark från långt håll schabblas in i mål. Marcus Danielson nickade in en hörna från Forsberg och Marcus Berg chippade enkelt in Sveriges tredje mål, framspelad av Robin Quaison när Armenien besegrades med 3–1 på Friends arena.

Ett genrep inför EM som var stabilt, stundtals med lysande kombinationsspel, men stundtals också – framför allt efter paus – lite slarvigt och energifattigt.