Andersson: ”Exeptionellt läge i världsekonomin”

Magdalena Andersson i Svenska Dagbladets tält i Almedalen. Foto: Emma-Sofia Olsson

Sveriges ekonomi går starkt, med en inflation som periodvis rent av når målet om 2,0 procent. Men trots det beslutade Riksbanken på tisdagen att hålla styrräntan kvar på minus 0,5 procent. Och det är en politik som inte är utan risker, enligt finansminister Magdalena Andersson (S). Hon aktar sig dock för att recensera Riksbankens beslut.

– Då hamnar jag i Konstitutionsutskottet. Men vi har ett exceptionellt läge i världsekonomin där vi ser väldigt, väldigt låga räntelägen i många andra länder. Och det är uppenbart att något har hänt i ekonomin, säger hon.

Vad ser du för risker med minusräntan?

– Jag brukar varna för att långa perioder av låga räntelägen riskerar att driva upp tillgångspriserna. Och det ser vi med höga aktiekurser, höga priser på bostäder och mycket hög belånging i de svenska hushållen.

Just den höga belåningen är en het politisk potatis, där flera borgerliga partier har efterlyst att man gör något åt ränteavdraget – men Magdalena Andersson (S) slår nästan helt igen dörren till en blocköverskridande överenskommelse där ränteavdraget ingår.

I stället sätter finansministern sin förhoppning till ytterligare en skärpning av amorteringskravet när det gäller att hantera risken för fortsatt överbelåning av de svenska hushållen.

– Att göra något åt ränteavdraget står inte högst upp på önskelistan. Just nu har vi ett förslag ute på remiss där vi skärper amorteringskraven, och det är en mer attraktiv väg att gå eftersom det påverkar nya lån i större utsträckning än gamla.

Kommer du, liksom din företrädare Anders Borg, att börja propagera för ett avskaffat ränteavdrag när du inte är finansminister längre?

– Det kommer att dröja länge till dess. Men däremot tycker jag att Anders Borg gjorde ett historiskt misstag när de avskaffade fastighetsskatten men inte gjorde något åt ränteavdragen. Det hade varit väldigt lätt att göra då, och det hade varit väldigt bra för Sverige.

Samtidigt är relationen till de borgerliga partierna minst sagt kylig just nu, sedan flera av dem gått samman och krävt att regeringen backar från flera sedan tidigare aviserade skattehöjningar. Det är något som får Magdalena Andersson att se rött.

– Det de gör är att kasta den ordnade budgetprocessen över bord. Det är klart att det är lätt att hitta en majoritet för att sänka skatter eller öka utgifter i riksdagen, om man bara röstar för de enskilda åtgärderna åt gången, säger hon, och fortsätter:

– Men börjar man så riskerar vi att gå tillbaka till 90-talet. Det här kommer naturligtvis att påverka de här partiernas ekonomiska trovärdighet. Det kommer att bli en fråga i valet.

Det är ett väldigt stort pussel som ska läggas för att plus och minus ska gå ihop.

Samtidigt förnekar inte Magdalena Andersson att hotet om misstroendeomröstning spelar en roll när regeringen påbörjar arbetet inför höstbudgeten senare i sommar.

– Självklart är det en aspekt man har med sig in i budgetarbetet. Man har med sig många aspekter in dit. Det är ett väldigt stort pussel som ska läggas för att plus och minus ska gå ihop, men exakt vad vi kommer fram till kommer jag meddela när vi är redo, säger hon.