Andersson släpper fram ny elva mot Norge

Sebastian Larsson vill återta platsen som startspelare i landslaget. Foto: Janerik Henriksson/TT

Trots sin centrala roll i den fenomenala upplösningen i VM-kvalet mot Frankrike i fredags – det var inhopparen Larsson som stressade Hugo Lloris att slå bollen till Ola Toivonen – har mittfältaren gått från en närmast given startspelare under Erik Hamrén till ett under Andersson fullgott alternativ att kasta in.

Han nöjer sig förstås inte med det, Larsson.

Vid nyss fyllda 32 brinner han fortfarande för att spela fotboll och att återvinna sin roll som startspelare i landslaget har högsta prioritet.

Det visade han mot Portugal på Madeira och det är också avsikten mot Norge.

– Personligen vill jag göra jobbet svårare för Janne inför nästa samling, inför nästa tävlingsmatch. När man får chansen måste man visa att man ska vara med i elvan när det är tävlingsmatcher också. Min målsättning är att se till att jobbet blir tuffare för Janne, säger Larsson.

Han tar över Andreas Granqvists kaptensbindel och med det som blir hans 91:a landskamp är Sebastian Larsson också den i särklass mest rutinerade i Anderssons elva.

Som blir den här:

Kristoffer Nordfeldt – Emil Krafth, Filip Helander, Pontus Jansson, Niklas Hult – Viktor Claesson, Oscar Hiljemark, Sebastian Larsson, Sam Larsson – John Guidetti, Christoffer Nyman.

Anderssons koncept är att låta så många som möjligt få chansen under en kvalsamling som avslutas med en träningslandskamp. Hittills har det varit framgångsrikt. 2–0 mot Ungern i Budapest i november följdes upp på Madeira i mars. Då vändes 0–2 till 3–2 mot Portugal.

– Den elva vi ställer på benen är en jäkla bra elva. Konkurrenssituationen är för mig en nyckelfaktor. Därför är matchen väldigt intressant för mig, vilket jag också kommer att säga till spelarna. Jag värderar matchen jättehögt inför nästa laguttagning, precis som jag har värderat träningarna inför den här laguttagningen. För mig är varje varje tillfälle att visa upp sig som spelare jätteviktigt, säger Janne Andersson.

Larsson kan inte annat än hålla med.

– Vi har börjat bygga en vinnarkultur och det vill vi fortsätta med. Då kan man inte göra en dålig prestation och få stryk. Då gäller det att vi fortsätter att spela bra och gör vi det får vi med oss ett bra resultat, säger Larsson.

Och fortsätter:

– Vi ska bygga vidare på det vi har startat. Just nu är vi i en bra period, både resultat- och spelmässigt. Då tänker man extra mycket på att hålla det vi liv.

Förbundskapten Andersson har inte planerat några byten.

– I den mån det går använder jag gärna matcherna som en helhet. Sedan får vi se. Spelarna har varit igång länge.

Samuel Armenteros landslagsdebuterar om han får hoppa in. 27-åringen från Heracles Almelo kallades in för Marcus Berg som bad om ledigt.