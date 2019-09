Nu är det officiellt att Netflixdramat "The Crown" kommer att gästas av skådespelaren Gillian Anderson i den fjärde säsong som just nu är under produktion. Hon kommer att spela Storbritanniens förra premiärminister Margaret Thatcher, rapporterar E! News.

"Jag är jätteglad över att få ingå i ensemblen och få chansen att porträttera en sådan komplicerad och kontroversiell kvinna", skriver Anderson på Twitter.