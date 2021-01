Vid tiotiden på förmiddagen den 18 januari 1921 stiger författaren, agitatorn, rebelledaren Gabriele D'Annunzio upp i sin Fiat T4 och körs ut ur staden Fiume av sin chaufför. Drygt femton månader tidigare hade han tågat in i staden med en liten grupp paramilitärer och tagit makten, den italienska statens namn, men mot dess vilja, och därmed skapat en av de mest osannolika små piratstater världen skådat: en där inte bara kvinnlig rösträtt och rätten att skiljas införts, utan där det varit helt accepterat med fri sex, homosexualitet, droger och nakenyoga. En stadsstat där fantasin verkligen varit vid makten, där stranden under gatstenarna grävdes fram, en mikronation som under några svindlande ögonblick gjorde anspråk på att leda världens alla förtryckta folk i uppror mot imperierna. Men också den plats där först dödskallen gjordes till politisk symbol, där den romerska hälsningen, med lyft högerarm, utfördes i massceremonier, åtföljd av stridsropet ”Eia! Eia! Eia! Alalá!” under balkongen där ledaren D'Annunzio hyllades som duce. Både dessa yttre former och själva modellen för det karismatiska ledarskap som först testades i sin moderna form i Fiume skulle bli viktiga inspirationskällor för fascisterna.

Under det dryga år då D'Annunzio ledde den osannolika regimen i Fiume testades både friheter som föregrep '68 och den sexuella revolutionen och den politiska estetik som skulle leda till 1900-talets stora katastrofer. Inte minst det motsägelsefulla, det samtidigt radikalt frihetliga och ledarkulten, har fortsatt att fascinera och förbrylla eftervärlden.