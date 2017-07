Analytiker varnar för kommande börskrasch

Peter Malmqvist, analytiker på finansbolaget Remium. Foto: Fanni Olin Dahl/TT

Sedan inledningen av 2016 har Stockholmsbörsens breda index stigit med 21 procent. Och frågan är hur långt kvar vi har till toppen, innan vi får ett större börsfall.

– Vi går in i ett riskfyllt halvår och även statistisk är det andra halvåret normalt det sämre halvåret under året, säger Peter Malmqvist, analytiker på finansbolaget Remium, och konstaterar att det inte är ovanligt med börskorregeringar nedåt under hösten.

Han är inte ensam om att se nedåtrisker. Tidigare i veckan rapporterade SvD Näringsliv om Insiderfonders senaste rapport Insideranalys, vilken pekar på en minskad optimism bland börsens insynspersoner. Väsentligt fler insynspersoner säljer än köper aktier just nu.

Annons X

Om bristen på placeringsalternativ nu börjar lätta när räntorna går upp.

Peter Malmqvist ser stigande räntor som en riskfaktor när det gäller fortsatta börsuppgångar. Amerikanska Fed har redan börjat höja sin styrränta, Bank of England har signalerat att perioden av ultralätt penningpolitik är över.

– När räntor stiger går vi in i ett riskfyllt läge på börserna och då kommer ränta och inflation i fokus. Andra halvåret kan bli skakigt, säger Peter Malmqvist.

Han påminner om att marknaden har svängt om i synen på räntorna efter att Mario Draghi höll sitt senaste tal, då började de viktiga obligationsräntorna att stiga. Visserligen från riktigt låga nivåer men ändå stigande.

Han menar att de höga värderingar som råder på börserna, både på de amerikanska börserna och i Stockholm, hänger samman med det låga ränteläget och bristen på placeringsalternativ som låga räntor medför.

– Om bristen på placeringsalternativ nu börjar lätta när räntorna går upp, så är det ett hot mot börsen, säger Peter Malmqvist.

Han tror dock inte på någon börskrasch i paritet med den vi hade under finanskrisen som utlöstes 2008 eller it-kraschen i inledningen av 2000-talet.

– Vi kan få nedgångar under hösten, men inte av det här slaget att vi börjar tala om börskrascher och fortsätter:

– Väldigt ofta får vi en kraftig nedgång efter en kraftig uppgång på kort tid. Om man tittar på mönstret det senaste halvåret så stämmer det inte så bra med en kraftig nedgång.

Dessutom finns andra faktorer som talar emot en sådan nedgång. Enligt Malmqvist så behöver börshösten inte bli särskilt skakig om man ser till den globala konjunkturen där tongångarna ännu så länge är positiva i USA, Kina, Europa och Japan. Inte heller oroas han för vinsterna som bolagen förväntas komma med under den pågående rapportperioden.

– Jag tror bolagen kommer att klara kraven med en vinstökning med 10–11 procent. Vi har en bra efterfrågan på industribolagens produkter. Det skulle överraska mig mycket om vi fick en snyting på grund av vinsterna.

Om man backar till vintern 2016 var folk inte alls optimistiska, så det psykologiska läget var helt annorlunda då.

Får vi ett börsfall under hösten är det mer troligt att det handlar om en nedgång på runt 20 procent. Peter Malmqvist påminner om att efter Greklandskrisen följde en nedgång som på drygt 20 procent och även Kinas börskrasch hösten 2015 gav en nedgång på runt 20 procent på Stockholmsbörsen.

– Något sådant kan vi få igen. Om man backar till vintern 2016 var folk inte alls optimistiska, så det psykologiska läget var helt annorlunda då, säger han och tillägger att börskurser styr placerare mer än någonting annat.

Han tänker sig att aggressiva placerare med hög belåning är de som först drar sig ur marknaden och det i sig kan utlösa ett börsfall.

– Nu finns det många med ordentlig belåning och börjar de avveckla sina positioner för att de är oroliga för stigande räntor kan vi få en nedgång på 20- 25 procent, säger han.