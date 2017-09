Analytiker: Litium – den nya oljan

Världens största kända tillgångar av litium finns i saltöknen Uyuni i Bolivia. Arkivbild. Foto: Dado Galdieri/AP

Verksamhet för utvinning av metaller som litium innebär ett ekonomiskt risktagande eftersom det kräver stora investeringar. Det svåra är att förutse var prisnivån kommer att ligga i framtiden.

– Priset är alltid den drivande kraften. Det måste finnas en lönsamhet, säger Martin Jansson, råvarustrateg på Handelsbanken.

Under de senaste åren har priset på litium ökat rekordartat i takt med utvecklingen av produkter som kräver uppladdningsbara batterier, som mobiltelefoner och elfordon.

I juni kostade litium 10 479 dollar per ton, cirka 85 000 kronor per ton, en prisökning med 46 procent på ett år. Dessförinnan hade priset pendlat mellan 6 000 och 7 000 dollar per ton under flera års tid.

Martin Jansson uppskattar att priset på litium behöver fortsätta stiga rejält en tid för att incitamenten för fler satsningar på litiumproduktion ska finnas.

– Jag tror att det behöver dubblas en gång till och det får nog ske inom ett eller två år, säger Martin Jansson, om hur produktionen ska kunna möta den ökande efterfrågan.

Någon risk för brist på litium, eller de övriga metaller som är kritiska vid tillverkningen av elbilsbatterier ser han inte. Enligt den amerikanska motsvarigheten till Sveriges geologiska undersökning (SGU) har litiumtillgångar på totalt 47 miljoner ton litium identifierats världen över. Världsproduktionen under förra året uppgick till 35 000 ton.

– Det är ingen brist på litiumprojekt egentligen. Det är brist på folk som vågar ta risken att investera i dem, säger Martin Jansson.

Litium, men även andra metaller som behövs i tillverkningen av elbilsbatterier som kobolt och mangan, kommer att vara kritiska resurser, enligt Martin Jansson. Han spår att den så kallade triangeln i Sydamerika, Argentina–Bolivia–Chile, med stora litiumtillgångar kommer att vara avgörande för att världen ska kunna genomföra sin elbilsrevolution.

– Litium kommer till viss del att spela ut oljan. Oljan är inte bara en råvara i dag, den är också ett maktmedel. Det här kan också bli det, säger Martin Jansson.

Fakta: Litium i världen Världsproduktionen av litium under 2016 uppgick till 35 000 ton, en ökning från 31 500 ton året före.

Australien hade den största produktionen (14 300 ton), därefter Chile (12 000 ton), Argentina (5 700 ton) och Kina (2 000 ton). Även Zimbabwe, Brasilien, Portugal och USA producerar litium.

Elbilstillverkaren Tesla bygger en batterifabrik i Nevada, USA, med avsikten att tillverka batterier med råmaterial direkt från området. Hur stor produktionen av litium är i USA är inte offentligt, men Tesla har sagt att fabriken när den är fullt utbyggd ska innebära en fördubbling av hela världsproduktionen av denna typ av batterier.

De största kända tillgången av litium finns i Bolivia.

Världens litiumtillgångar beräknas vara långt mycket större än produktionen. Identifierade tillgångar världen över uppgår till 47 miljoner ton.

Priset på litium var 10 479 dollar, cirka 90 000 kronor, per ton i juni 2017. Ett år tidigare var priset 7 187 dollar, cirka 60 000 kronor, per ton.

Källa: USGS, Handelsbanken