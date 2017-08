Före vår digitala tidsålder betraktades mikrofilmen som det medium

som skulle fungera som hanterbart kunskapsarkiv och utgöra grunden

för en ”gemensam världshjärna”. En ny avhandling granskar mikrofilmens roll i framväxten av dagens informationssamhälle.

Mikrofilmsterminaler, 1967. Foto: IBL

Sommaren 2012 tillkännagav Google att man ­ingått ett partnerskap med ett litet museum vid namn Mundaneum i den belgiska staden Mons. Det här var visserligen inte första till­fället teknikföretag gått in och sponsrat kulturinstitutioner, men den här gången tycktes valet ha gjorts med särskild omsorg. Museet är nämligen grundat av vetenskapsmannen, advokaten och freds­aktivisten Paul Otlet (1868–1944), som idag ofta beskrivs som an­fadern till world wide web. Och bara ett år senare kunde man på ­internet ta del av utställningen ”The origins of the Internet in Europe” som kurerats i samarbete mellan ­Mundaneum och Google med hjälp av den digitala tjänsten Google +. Partnerskapet blev på så vis ett strategiskt sätt för det multinationella företaget att indirekt formulera sin egen historieskrivning genom att länka Otlets ­vetenskapliga arbete till sina egna kommersiella, internetbaserade tjänster.

I den i juni framlagda avhandlingen ”Drömmar om det minsta. Mikrofilm, överflöd och brist 1900–1970” (Mediehistoriskt arkiv) av idéhistorikern Matts Lindström spelar Paul Otlet också en central roll. Men till skillnad från det inledande exemplet med Google visar Lindström hur ­Otlets till synes visionära idéer tvärtom var högst konkret rotade i sin samtids diskussion om organisering, lagring och spridning av information och kunskap.

I en vindlande studie i den kanoniserade mediehistoriens utkanter får läsaren ta del av hur mikrofilmen kom att bli ett centralt medium för våra drömmar om informationssamhällets organisering. Genom ett antal historiska nedslag visas hur mediet även skulle komma att bli en viktig del i en större berättelse om brist och överflöd.

Upplevelsen av att skriftkulturens materiella bas, i form av böcker och dokument, ständigt hotas av förstörelse har långa historiska rötter, men exemplifieras i avhandlingen med den förödande branden i det italienska national­biblioteket i Turin 1904, där över 4 000 unika objekt brann upp. Förlusten av de ovärderliga objekten fick de lärda att fasas långt utanför Italiens gränser och bara ett knappt år senare hade man på initiativ av den belgiske inrikes- och utbildningsministern Jules de Trooz ordnat en internationell kongress för att diskutera reproduktioner av manuskript, mynt och sigill i staden Liège. Men ur ett initiativ som grundade sig i en akut fråga om brist skulle dess ­motsats – överflödet – snart komma att aktualiseras. För parallellt med kongressens syfte att försöka förhindra liknade katastrofer som den i Turin hade allt fler människor kommit att uppleva ett allt större överskott av pappers­dokument och böcker.

Inte minst Otlet skulle kommat intressera sig för frågan om informationsöverflödet, och i ett föredrag som han höll i Paris 1910 ska han ha sagt: ”Om böckerna redan ­under 1600-talet genom sitt överflöd och sin variations­rikedom gav intryck av en väldig ocean, vad ska man då säga om vår egen epok av papprets invasion?”, syftande på florentinaren Francesco Marucellis 111 volymer stora bibliografi med det passade namnet ”Mare magnum”. De nya mönstren med gigantiska ansamlingar av böcker och dokument tvingade fram nya läspraktiker baserade på att man ”konsulterar, skummar och bläddrar”, konstaterade Otlet. Lösningen låg i de nya reproduktionsteknologierna som förutom att säkra ”dokumentens stabilitet över tid” även skulle kunna erbjuda ett sätt att organisera och tillgängliggöra överflödet. Med mikrofotografiet, mikro­filmens föregångare, skulle det för första gången bli möjligt att skilja lagring och visning åt. Något som överensstämde dels med de nya läspraktikernas krav på mobilitet och dels med behovet av skalförändring i mediets materialitet som informationsöverflödet, enligt Otlet, krävde. Det förs­ta steget från kodex till filmrulle var därmed taget.

Under 1930-talet fram till andra världskrigets början skulle mikrofilmen omgärdas av ett utopiskt drömmeri som laddade teknologin med förhoppningar om en bättre framtid. Med världsutställningen i Paris 1937 som historiskt exempel visar Lindström hur två så olika figurer som science fiction-författaren H G Wells och Watson ­Davies, pionjär inom biblioteks- och informationsvetenskap, skulle komma att enas kring mikrofilmsteknologin som lösningen på en universell och heltäckande sammanställning av världens information. Uppfinnandet av mikrofilmen sades vara lika revolutionerande som uppfinnandet av tryckpressen. För Wells utgjorde den nya teknologin dessutom grunden för en ”gemensam världshjärna” som inte bara hade infrastrukturella och arkiviska implikationer utan även skulle medföra en demokratisering av informationsåtkomsten och därmed ena en värld splittrad av krig.

Men trots de löften om en bättre värld som mikrofilmen under en kort period bar på var andra världskriget snart en realitet, och under krigsåren försköts fokus åter från möjliggörandet och spridande av kunskap till mediets ­bevarande funktion. Men den här gången handlade det förutom att skydda sig mot en destruktiv, sönderfallande omvärld även om kontroll av vilken informations som nådde ut och inte. Brist och rädslan för förstörelse hade återigen kommit att dominera diskursen som omgärdade mikrofilmen och dess praktiker.

I början av 50-talet hade mikrofilmen slutligen helt införlivats i den infrastruktur som ordnar våra ­bibliotek och arkiv. Utopi och drömmar hade ­ersatts av pragmatism och nu skulle mikrofilmen även i allt högre grad leta sig in i våra kontors­miljöer. Frågan om brist och överflöd kunde för första gången förenas i ett gemensamt säljande argument som lovade såväl ordning och reda bland kontorsdokumenten som ett skydd mot de växande pappershögarna. I en annons heter det till exempel ”en miljon handlingar i en skrivbordslåda”, och i en annan ser man en resväska fylld med mikrofilm mot fonden av överfulla bokhyllor.

Men trots framstegen för mikrofilmen under 50-talet väntade ett nytt hot runt hörnet – nämligen datamaskinerna som i stället för film reglerades av ettor och nollor. Med datorns introduktion skulle de ”vetandelogiska” drömmarna i ett slag förflyttas till den nya teknologin. Prognosen var ställd: med hjälp av ”elektronhjärnorna”, som de tidiga datamaskinerna ofta kallades, skulle den fullständiga automationen av kontor och fabriker en gång för alla komma till rätta med överflödet. Men som den ­tidiga historien om mikrofilmen redan visat är historiens gång betydligt mer krokig än vad våra prognoser och drömmar vill göra gällande. Datamaskinerna skulle visserligen visa sig vara nyttiga till mycket, men pappers­överflödet skulle de inte komma till rätta med då den ­tidiga teknologin till stor del var uppbyggd och beroende av såväl hålkort som mekaniska pappersutskrifter för att fungera. På 70-talet, där avhandlingens studie tar sin ände, hade mikrofilmen fått en oväntad renässans. Med hjälp av ny magnetbandsteknik kunde datorns algoritmer direkt omvandlas och göras läsbar för människan, något som såväl sparade papper som ökade datorns hastighet. Mikrofilmen, en nu snart 100 år gammal teknologi, hade återinträtt på scenen som ett viktigt medium, den här gången som en länk mellan dator och människa.

Avhandlingen ”Drömmar om det minsta” är ett välkommet och viktigt bidrag till forskningen, dels för att den lyfter fram en tidigare i stor utsträckning negligerad mediehistoria, men framför allt för att den visar hur en materiellt orienterad forskning om medier inte enbart behöver handla om själva apparaterna, utan även i hög grad kan ge oss kunskap om hur medierna är med och formar de diskurser, vardagliga praktiker och kulturella drömmar som vi alla är en del av.

Lindström argumenterar övertygande för att historien om mikrofilm inte ska placeras i en teleologisk förklaringsmodell där en historisk händelse med nödvändighet leder till en annan. Trots det går det inte som läsare att undvika att gång på gång komma på sig själv med att jämföra de ­historiska närstudierna med samtida fenomen. Som när Lindström med hjälp av Otlet visar hur bokens långa historia involverar en rad skiftande former och material. ”Bokens substans, inskriptionens substrat”, skriver Otlet, ”har i tur och ordning varit stenen, trädet, leran, vaxet, bronset, papyrusbladet, pergamentet” – vilket genast väcker tanken om hur boken skulle kunna se ut i vår egen tid präglad av digitala flöden och kiselbaserad hårdvara.

Är det kanske så att boken bara befinner sig i ytterligare en av många transformationsfaser? Att datorn, läsplattan eller smartphonen snarare är att betrakta som en ny ­inskriptionsyta än som en hotande teknologi? Jag tror att det är här som avhandlingens verkliga styrka, och möjliga svaghet, ligger. I det att den på ett så övertygande sätt visar hur tidigare negligerade medier och tillsynes alldagliga och tråkiga sysslor på kontor, biblioteket och arkiv i många avseende varit avgörande för framväxten av det informationssamhälle som vi alla är en del av idag.

Det är förstås viktigt att påpeka att Otlet inte förutsåg internet bara för att han menade att boken i dess då­varande, kodexbaserade form spelat ut sin roll. Men det är samtidigt lätt att förstå varför dåtidens mediepraktiker, när de bokstavligen vecklas ut och synliggörs framför ­läsarens ögon (omslaget till boken utgörs nämligen av en fullständig mikrofilmskopia av hela avhandlingen), kan börja väcka drömmar även hos den samtida läsaren. Och möjligen är det här jag hade önskat att Lindström någon gång hade tagit läsaren i handen och visat hur en materiellt orienterad mediehistoria även kan hjälpa oss att kritiskt närma oss och förstå våra samtida mediepraktiker. Inte minst för att problematisera den senkapitalistiska logik som idag möjliggör att företag som Google via ett partnerskap med en kulturinstitution kan appropriera och omforma historieskrivningen på ett sätt som passar företagets självbild.

Jakob Lien Doktorand i språk och kultur vid Linköpings universitet