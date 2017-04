Ross i mitten Foto: Pablo Martinez Monsivais

Efter andra världskrigets slut insåg de ledande amerikanska politikerna att USA inte skulle göra om misstaget från efterspelet till det första världskriget då man ”vände världen ryggen” och bland annat beslöt att inte gå med i Nationernas Förbund, föregångaren till FN.

Under andra världskriget skapades Bretton Woods-systemet (IMF och Världsbanken) och efter världskriget satsade USA genom Marshallhjälpen på återuppbyggnanden av krigshärjade länder.

Det fanns hela tiden ett geopolitiskt motiv: USA ville säkerställa att Sovet och kommunismen inte expanderade längre. För att säkerställa den geopolitiska aspekten skapades NATO och SEATO i Sydostasien. Den centrala tanken var att skapa allianser, att genom allierade säkerställa fred och välstånd.

Världspolitiken sedan 1945 har sett mycket hända som inte lätt ingår i denna bild – USA har bedrivit krig som varken på hemmaplan eller bland allierade uppskattats (Vietnamkriget, Irakkriget) och även det ekonomiska samarbetet har haft sina problem (Bretton Woods fick problem och dollarns roll förändrades under Nixon).

Men på det hela taget kan man ändå säga att den amerikanska politiken både varit gynnsam för USA och för USAs allierade. Genom att Kina under Dengziaoping öppnade sin ekonomi har en historiskt unik välståndsökning ägt rum i hela världen.

Idag hotas detta av den amerikanska statsledning som inte tycks förstå vare sig betydelsen av allianser eller fundamentala ekonomiska samband.

Martin Wolf, Financial Times ekonomiska kommentator, blir sällan upprörd och tar inte ofta till riktigt hårda ord, men häromdagen var det dags. Wolf kommenterade uttalanden av USAs handelsminister Wilbur Ross som i en FT-intervju visade att man kan bli miljardär utan att förstå ekonomiska samband.

Wolfs krönika hade rubriken ”Dealing with America’s trade follies”, dvs om att hantera USAs handespolitiska dårskap.

Det amerikanska handelsunderskottet är inte, skriver han, ett bevis för att ett land är öppet för handel. Det är ett bevis för att landet ifråga spenderar mer än sin inkomst eller att landet investerar mer än man sparar.

Han visar därefter hur USA inte alls är ett föredöma som frihandelsland (källa Heritage Foundations Index of Economic Freedom).

Jag ska inte redovisa resten av Wolfs artikel eftersom det han skriver är självklarheter för en svensk läsekrets. Här tror ingen att handelshinder skapar välstånd.

Men hans slutbetyg förtjänar återges: ”What is frightening about the trade agenda of the administration is that it manages to be both irrelevant and damaging.” Trump-administrationens politik är både irrelevant och skadlig.

Avslutningsvis suckar han att USA inte i längden kommer att styras av personer som har så liten förståelse för det som står på spel.

Till detta kan läggas det perspektiv som Schumpeter-kolumnisten anför i veckans utgåva av The Economist. Här finns nog också en del av förklaringen till Trump-administrationens tänkesätt. The Economist varnar för bristen på konkurrens i den amerikanska ekonomin; Trump-administrationen är fylld av företrädare för det som kallas ”crony capitalism”, dvs de storföretag som inte har något som helst intresse av att utmanas av konkurrenter.

”The Republicans have become the party of incumbent firms, not of free markets or consumers. Too many Democrats, meanwhile, don’t trust markets and want the state to smother them in red tape, which hurts new entrants.”

Republikanerna har blivit de etablerade företagens parti, inte den fria marknadens eller konsumenternas parti. Många demokrater misstror marknadskrafterna och vill överösa marknaden med byråkratiska regleringar (red tape) vilket försvårar för nyetablerade företag.

Det är en deprimerande bild av USA som erbjuds och tyvärr kan det vara så att Martin Wolfs slutord om att det kan komma bättre tider kanske handlar om en tid bortom flera kommande presidentval.

Ett USA som inte förstår sitt egenintresse har tyvärr mycket goda förutsättningar att skada både USA och världen. Behövs det nya storkrig för att de grundläggande insikterna ska återkomma?