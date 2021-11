Amerikanske poeten Robert Bly död

Bly hade också norsk härkomst och var bosatt i Minnesota. Han debuterade med ”Silence in the snowy fields” 1962 och har belönats med både National Book Award och Frostmedaljen, ett årligt poesipris som delas ut av Society of America. 2008 tilldelades han dessutom Tomas Tranströmerpriset för sin ”sena förnyande poesi, lika hemma på vardagens potatisåkrar som i myternas mullvadsgångar”.

Robert Bly brevväxlade med Tranströmer och deras korrespondens gavs ut i utgåvan ”Air-mail: brev 1964-1990”. De två poeterna översatte också varandras litteratur.