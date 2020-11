Amerikansk stad vill ta ner konstverk

Textbaserad konst som uppmanar till en rannsakning om rasism eller bara en skylt? Där går tvistelinjen just nu mellan å ena sidan den amerikanske konstnären Nick Cave och hans Jack Shainman Gallery och å andra sidan den vanligen lugna lilla staden Kinderhook norr om New York, skriver New York Times.

Cave (ej att förväxla med sångaren), gjorde 2016 en stor installation på Massachusetts Museum of Contemporary Art om vapenvåld och om häktade svarta som dött. "Truth be told" lyder texten på väggen i Kinderhook som är tänkt att inspirera till en diskussion om rättvisa och polisväsende med anledning av polisen som dödade George Floyd i Minneapolis.