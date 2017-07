Amerikansk soldat greps –- försökte hjälpa IS

Den 34-årige soldatens advokat Birney Bervar utanför domstolen i Honolulu, USA. Foto: Caleb Jones/AP/TT

En amerikansk soldat har gripit misstänkt för att ha försökt hjälpa terrororganisationen IS.

Den 34-årige soldaten hjälpte vad han trodde var IS att införskaffa en drönare som de skulle använda mot den amerikanska militären. Han misstänks även för att ha kopierat hemliga militära handlingar som han ville delge terrororganisationen.

Mannen greps i lördags. Enligt ett 26 sidor långt skriftligt vittnesmål från FBI-agenten Jimmy Chen ska mannen ha varit under utredning under ett års tid. Han trodde att han hade kontakt med IS, men det var i själva verket FBI-agenter han kommunicerade med.

Enligt vittnesmålet ska mannen ha svurit trohet till IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi, när han i lördags trodde att han träffade en IS-medlem.

Militären misstänkte i fjol att den 34-årige soldaten höll på att radikaliseras och bad den federala polisen att utreda honom.

Soldaten, som var stationerad i Hawaii, har tidigare tjänstgjort i Irak och Afghanistan.