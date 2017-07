Han öppnade vägen för en ny tidskrift Foto: Alex Brandon

I kölvattnet efter Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet startades tidskriften American Affairs.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Syftet var att den skulle tjäna som forum för utvecklingen av den nya, populistiska politik som Trump stått för. Men politiken behövde utvecklas bortom slagorden.

I gårdagens CNN-program Global Public Square,GPS, lyfte programledaren Fareed Zakaria fram den programförklaring som finns i den senaste utgåvan av American Affairs.

Som Zakaria påpekade innehåller den en lång rad ståndpunkter som inte är förenliga med den politik som Trump-administrationen bedriver.

Zakaria påpekade också att det var svårt att förstå varför Trump satsade på att reformera det amerikanska sjuk- och hälsovårdssystemet i stället för att fokusera på en plan för USAs undermåliga infrastruktur.

Jag rekommenderar American Affairs-programförklaringen samtidigt som jag ska förklara varför Trump satsade på sjuk- och hälsovårdsområdet.

Men först ett kort citat från American Affairs:

In general, we support universal health care administered by the government.

Det finns två förklaringar till Trumps prioritering. Den mindre betydelsefulla är ,som presidenten själv sagt, att han inte hade en susning om hur komplicerat systemet var, är och kommer förbli.

Den andra är att medierna gav reformen (Affordable Care Act, ACA) smeknamnet Obamacare. Med tanke på Trumps gränslösa hat mot sin företrädare var det helt nödvändigt för honom att få bort en reform som ”bar” företrädarens namn.