Commerce Secretary Wilbur Ross smiles while speaking about a new tariff on Canadian lumber during the daily press briefing at the White House in Washington, Tuesday, April 25, 2017 Foto: Andrew Harnik

USAs ekonomi har på grund av landets geografiska position och den stora befolkningen aldrig varit så beroende av handel över gränserna som t ex vi i Europa. Trots det har det under efterkrigstiden varit amerikanska politiker med framtidsperspektiv som både med omtanke om den egna ekonomin och om världsekonomin som länge stått i spetsen för multilaterala handelsavtal och hela den struktur för den internationella handeln som skapats.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Det har alltid funnits amerikanska intressenter som sökt motverka denna internationalisering. I första hand har motståndet kommit från hemmamarknadsindustrier som fruktat konkurrens och från deras fackliga organisationer. Självklart är inte all sådan oro ogrundad. En skyddad marknad kan ta ut högre priser än en konkurrensutsatt.

Både republikanska och demokratiska politiker i USA har länga insett det långsiktiga perspektivets relevans, värdet av en välfungerande och välståndsskapande världshandel – och därmed också en mindre konfliktfylld värld.

Donald Trump har aldrig förstått det perspektivet. Han har i decennier varit en amerikansk protektionist, uppfylld med de märkligaste föreställningar om att ”resten av världen” drar fördel av att USAs ledare inte tillräckligt väl bevakat USAs omedelbara intressen.

Att USA-ledare under hela tiden från andra världskriget till valdagen i november 2016 haft ett mera långsiktigt perspektiv har han aldrig förmått se.

I valkampen förra året fanns det ingen företrädare för detta långsiktiga perspektiv. Även demokraternas ledande kandidater Hillary Clinton och Bernie Sanders stod för ett protektionistiskt perspektiv. Förra året gällde det främst det framförhandlade asiatiska handelsavtalet TPP. Clinton bytte position under valkampen och övergav därmed en av president Obamas viktigare framgångar från hans andra mandatperiod.

På sin första dag i Vita huset undertecknade president Trump en s k exekutiv order om att USA skulle dra sig tillbaka från TPP. Trump hävdade att hans beslut utgjorde “ a great thing for the American worker.”

Hans vidare motivering:

“The Trans-Pacific Partnership is another disaster done and pushed by special interests who want to rape our country, just a continuing rape of our country.” (TPP är en katastrof som särintressen krävt men det vore bara en fortsatt våldtäkt av vårt land.)

De kalkyler som fanns med i TPP-förhandlingen på amerikansk sida gjorde gällande att avtalet bland annat skulle innebära en utökad jordbruksexport på 10 miljarder (U.S. International Trade Commission).

POLITICO har i en längre studie visat vilka nackdelar det uteblivna avtalet innebär för USA och vilka fördelar det ger stora jordbruksexportörer som Australien, New Zealand och EU. Dessa länder arbetar nu vidare med TPP utan USA vilket innebär att det är omfattande handelsavtal som nu förhandlas.

Exakt vilka andra konsekvenser USAs protektionistiska syn på frihandeln ska få är ännu oklart. En omförhandling av NAFTA (avtalet med Mexiko och Kanada) pågår.

I Trumps närhet finns nu hårt drivande protektionister som Peter Navarro.

Handelsminister Wilbur Ross driver kompromisslöst Trumps linje.

Det finns många varnande röster men vad som kommer att hända på sikt är - som det mesta med Trump-administrationen - högst osäkert.

En amerikansk företagsledare svarade i Wall Street Journal på Wilbur Ross’ artikel med klartext:

”The mere existence of a trade imbalance between two countries is not evidence of anything either “unfair” or economically harmful to either country. Politicians have gravitated like never before to the rhetoric of using a trade deficit as a meaningful statistic to try and create a causal link to everything that ails our economy. While we should always strive for healthy and efficient industrial growth in the U.S. and enforce clear violations of proper trade practices, this kind of simplistic rhetoric about the meaning of deficits is a lazy and false narrative that dangerously ignores the effect of such policies when pursued in a vacuum.

The U.S. remains the wealthiest country in the world, and if along the way we remain a heavy buyer from other countries in certain sectors, so be it. It is positive economic activity that shows we have healthy buying strength and creates a host of benefits all across our country. Such benefits include more efficient goods and services for consumers as well as companies using imported inputs for further manufacturing, activity that supports a host of jobs related to distribution spread out all over the country.”

Det behövs många sådana röster i den amerikanska debatten framöver.