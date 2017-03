Angus Deaton Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Igår kväll presenterade jag mina tankar om Donald Trumps USA inför ett kvalificerat sällskap som dock tycktes något överraskat av mitt enligt en del närvarande kommentatorers synpunkt dystopiska budskap.

Vad jag inte visste då jag stod i talarstolen var att Wall Street och Nasdaq samtidigt bekräftade en aspekt av min dystra bild av läget i USA.

Mitt viktigaste ingångvärde hade inget med Donald Trump att göra.

Jag syftar på den verkliga amerikanska arbetsmarknaden. Det sägs att USA närmar sig full sysselsättning. Nonsens. För varje amerikan mellan 25 och 55 som idag är registrerad som arbetssökande finns det tre som helt lämnat arbetskraften. Om amerikanerna arbetat idag i samma utsträckning som 2000 skulle 10 miljoner fler haft jobb. Mellan 1985 och 2000 ökade antalet betalda arbetstimmar i USA med 35%. Under de 15 år som följde är motsvarande siffra bara 4%.

Närmare 60% av de amerikaner som lämnat arbetskraften lever på bidrag. Ungefär hälften är missbrukare. USA har en helt förskräcklig missbruks- och självmordsstatistik. Atul Gawande skrev nykligen i Annals of Surgery att 2015 dog fler än 50 000 amerikaner av överdoser, 30 000 av opiatöverdoser. Den amerikanska opiatepidemin är såvitt jag vet unik i världen. Gawande skriver att fler amerikaner dör av opiatöverdoser än inte bara offer i trafikolyckor utan också därtill fler än de som dog av HIV/AIDS då den epidemin stod på sin höjdpunkt 1995.

Fareed Zakaria skrev i en Washington Post-krönika i december 2015 att den enda jämförelse man kan göra med det som händer i USA – självmord, alkoholism, missbruk av droger – är med det som hände efter Sovjetunionens sammanbrott. Zakaria citerade här Nobelpristagaren Angus Deaton som tillsammans med Anne Case skrev den första, mycket uppmärksammade analysen av de vita medelåldersamerikanernas sociala utförsbacke (”Rising morbidity and mortality in midlife among white non-Hispanic Americans in the 21st century”).

Jag har tidigare skrivit om Nicholas Eberstadts Commentary-essä ”Our Miserable 21st Century” som är en katalog av amerikanska sjukdomssymtom.

Centralt är riskaversionen och det är det centrala temat i Tyler Cowens mycket läsvärda och tankeväckande bok ”The Complacent Class”.

Den handlar om det stagnerade USA som nu kan avläsas på så många olika sätt. Länge präglades amerikanerna av en vilja att söka möjligheter och att förändra sina liv. Men om man jämför med 1950- och 60-talen så har rörligheten över delstatsgränser minskat med 51%.

Generation Y (födda från sent 70-tal fram till årtusendeskiftet) är den minst entreprenöriella generationen i amerikansk historia. Andelen under 30 som äger ett företag har sjunkit med 65% sedan 1980-talet.

Amerikanerna idag svarar för 25% färre internationella patent än de gjorde 1999.

1983 hade 69% av amerikanska sjuttonåringar körkort. Idag är det endast hälften av amerikanerna som har körkort när det fyller 18.

Cowen har rader av andra illustrationer av sin tes om det stillastående USA.

Det är här nostalgin lever. Tron att man kan vrida klockan tillbaka. Den nostalgi som finns både till höger och till vänster i politiken och som gjorde valkampen 2016 så deprimerande. Inget av de båda stora amerikanska partierna hade en kompetent presidentkandidat, båda kandidaterna präglades av total oförmåga att se framåt. Hillary Clintons löfte att bli den tredje Obama-presidenten signalerade inget framåt, bara nostalgi och det svaga argumentet att hon skulle bli mindre förfärlig än Trump. Om än sant så var det föga engagerande.

Clinton besegrades 2008 av Barack Obama. Även om hon samlade flera miljoner fler röster än Trump 2016 så låg det en sorts rättvisa i hennes förlust i elektorsvalet.

Cowens bok avslutas med några optimistiska framtidsbilder. De bygger på den diametrala motsatsen till Donald Trumps och Hillary Clintons valkampanjer 2016: omfamna det obekväma, inser verkligheten, dröm inte om att återuppväcka fornstora dar.

Bret Stephens rapporterade igår i Wall Street Journal om ett besök i den demografiska katastrofens Japan och satte in det i den amerikanska kontakt som utgörs av att fertiliteten i USA idag är rekordlåg. Det dör fler amerikaner idag än som föds. Stephens konstaterar att invandring inte är ett hot mot den amerikanska civilisationen utan tvärtom fortsatt är en nödvändig förutsättning för en god framtid.

30% av alla amerikanska Nobelpristagare är invandrare, 90 av USAs största företag (Fortune 500) har grundats av invandrare och om man lägger till de storföretag som grundats av invandrarbarn fördubblas siffran.

Invandring innebär förändring men framtvingar dynamik. Öppenhet är USAs verkliga styrka och de som idag argumenterar för ett slutet USA inser inte att ett ekonomiskt stagnerat USA innebär att den sociala stabiliteten försvinner.

Tänkvärt också i Sverige.

Jag avslutade min presentation med att peka på det mest potentiellt destruktiva i Donald Trumps politik: handelspolitiken.

USAs utrikeshandel är endast är 23% av BNP medan den motsvarabnde siffran för Tyskland är 71% och för ett av EUS minst ekonomiskt dynamiska länder, Frankrike, är siffran 45% dvs dubbelt så hög som den amerikanska.

Mot den bakgrunden kommer det att vara relativt lätt för Trump att genomdriva en politik som bygger på tron att man med handelsförhandlingar kan avskaffa det amerikanska handelsunderskottet mot omvärlden.

Sanningen är att underskotten har tillåtit amerikanerna att utnyttja andra länders sparandeöverskott för att fortsätta konsumera över sina tillgångar. Det är inte bilaterala handelsavtal som är lösningen utan att USA börjar spara igen. Handelsunderskotten är bara symptom på det amerikanska förnekandet av verkligheten.

USA har handelsunderskott med 101 nationer i världen och föreställningen att bilaterala avtal skulle lösa något verkligt problem – vilket Trump tror – är rent nonsens.

Men genom att skylla på omvärlden har det skapats en ganska stabil politisk bas för en amerikansk protektionistisk och nationalistisk agenda som kan föra världen till ekonomiska katastrofer – som inte minst i slutändan kommer att drabba amerikanerna.

Men det kan vara för sent när den insikten blir politiskt betydelsefull och man ska vara medveten om att på detta avgörande område finns det inte minsta anledning att fästa något hopp vid demokraterna i kongressen. Demokraterna är med sin starka koppling till de protektionistiska amerikanska fackföreningarna av tradition mer protektionistiska än de republikaner som t ex avgjorde att NAFTA gick igenom.

USA har många gånger tidigare befunnit sig i djup kris och repat sig. Det kan mycket väl hända igen. Men med den nuvarande hyresgästen på 1600 Pennsylvania Avenue är riskerna mycket större än tidigare.

Hoppet finns knappast i politiken. USA är ju inte ett land utan 50 länder och sannolikheten att delstaterna kommer att stärkas under Trump är stor. Den amerikanska federala statens utgifter är i huvudsak fasta kostnader i utgiftsprogram som inte lätt låter sig justeras. Endast 20% kan påverkas av kongressen och med nuvarande utveckling kommer den siffran att vara 10% 2022.

Jag skrev för några år sedan om Amy Chuas och Jeb Rubenfelds bok The Triple Package: How Three Unlikely Traits Explain the Rise and Fall of Cultural Groups in America (2014). De pekade på olika minoritetsgruppers roll I förverkligandet av den amerikanska drömmen.

Nu behövs dessa mer än någonsin. De som vågar ta risker, de som inte är rädda för utmaningarna.