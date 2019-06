Därför var det en sensation - för mig åtminstone - när jag idag i nyhetsbrevet Axios läste Mike Allens redovisning av hur mediekonsumenterna nu börjar tröttna på Trumps otaliga utspel. Här.

The shock factor around President Trump's impulsive announcements, chaotic staff, taunting tweets and erratic behavior is wearing off, and media companies are scrambling to find their next big moneymaker.