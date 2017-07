En amerikansk president må ha makt över mycket, men den makten är ofta indirekt. När antal skapade jobb och ekonomisk tillväxt rutinmässigt räknas samman mot slutet av varje presidents ämbetsperiod så är det till största delen ett resultat av tur, eller otur, snarare än välriktade politiska reformer.

Den bakgrunden är bra att ha med sig när man studerar resultatet av nyhetsbyrån Bloombergs senaste förtroendebarometer för den amerikanska ekonomin och för president Trump.

Bloombergs mätning omfattar 1 001 amerikaner som intervjuats mellan 8 och 12 juli. Vad gäller ekonomin så tror generellt fler på bättre tider framöver än de som tror på sämre. 40 procent tror exempelvis att värdet på deras bostäder ökar, mot 9 procent som tror att de faller. 36 procent ser sin inkomst öka, mot 12 procent som tror att den faller. Resten tror antingen på att det inte sker någon skillnad eller svarar att de inte vet.

Över hälften, enligt Bloomberg, tror att börsen stiger fram till årsskiftet, medan 30 procent tror att den faller. Och 58 procent av amerikanerna känner att de är på väg att förverkliga sina karriärmässiga och finansiella mål – den högsta siffran sedan frågan först ställdes i februari 2013.

Att amerikanerna ser positivt på ekonomin borde vara positivt för president Trump, som kontrast till alla problem och försenade vallöften hans administration kämpar med. Trump var heller inte sen med att twittra om ännu en ”all-time-high”-notering på börsen i förra veckan:

Stock Market at new all-time high! Working on new trade deals that will be great for U.S. and its workers!