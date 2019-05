Min första reaktion på en utställningstitel som ”Framtiden börjar här” är: ”Jaså, verkligen?”. En reaktion färgad av ett stort antal möten, föredrag och seminarier på temat digitalisering, artificiell intelligens och de nya möjligheter till skräddarsydd individuell säljoptimering som ligger runt hörnet. Oftast framförda av någon powerpointjockey som talar om en ”tänkande” eller ”intelligent” hemmiljö - precis som om det totala övervakningssamhället inte vore uppfunnet redan under Hitler och Stalins analoga epok.

Men vid besöket i utställningen ”Framtiden börjar här” på Arkdes får jag lägga sådan skepsis åt sidan. Utställningsmakarna har koll, ambitionerna är mycket höga och man är up to date. Här visas bland annat en intervju med en av Cambridge Analyticas anställda som berättar om företagets famösa grepp om ”microtargeting”. Samma företag som via sociala medier, framför allt Facebook, kan sägas ha manipulerat såväl Brexit- som det senaste presidentvalet i USA på ett sätt som det tredje rikets propagandaminister Joseph Goebbels bara hade kunnat drömma om.