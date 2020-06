Mark Cousins tog i den 15 timmar långa ”The story of film: An odyssey” (2011) på sig uppgiften att berätta om filmhistorien, från början fram till våra dagar, ur ett globalt perspektiv. Faktafel och svävande påståenden till trots var det svårt att inte imponeras av bredden, och entusiasmen när Cousins agerade ciceron med halsbrytande associationer som hållpunkter. Den produktive britten har efter det bland annat gjort gjort en experimentell dokumentär om atomkraft, en kärleksförklaring till Stockholm, och ”A story of children and film”. ”Women make film” är ett nytt mastodontverk, 14 timmar långt.

Detta är inte, som man kanske förväntar sig, en ”Story of film” fast med kvinnliga regissörer. Cousins idé är att lägga upp dokumentären som en filmskola, ”an academy of Venus”, som är hans poetiska men något problematiska benämning på det hela. Lektionerna har rubriker som ton, trovärdighet, att introducera en rollfigur, iscensättning, point of view, drömmar, religion, tid, kärlek, sång & dans. 40 kategorier som illustreras med klipp från filmer regisserade av 183 kvinnor från alla delar av världen – många filmer återkommer som exempel (Penelope Spheeris ”Wayne's world” ett par gånger för mycket).