Amazons vd skänker pengar till pressfrihet

Jeff Bezos. Arkivbild. Foto: Evan Vucci/AP/TT

E-handelsjätten Amazons vd och grundare Jeff Bezos donerar motsvarande 8,7 miljoner kronor till pressfrihetsorganisationen Reporters for Freedom of the Press.

Bezos, som också äger tidningen Washington Post, har nyligen uttalat sitt stöd för en oberoende presskår, och under Donald Trumps presidentkampanj i fjol varnade Bezos för att den blivande presidenten försökte stävja medier som motarbetade honom.

– Den här generösa gåvan kommer att hjälpa oss att fortsätta växa, att erbjuda juridiskt stöd och kunskapsstöd till andra nyhetsorganisationer och att utvidga våra tjänster till oberoende journalister, redaktioner och dokumentärfilmare, säger pressfrihetsorganisationens ordförande David Boardman.