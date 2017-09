Amazon lägger ned "The last tycoon"

Ett par veckor och en säsong. Mer blev det inte för Amazons påkostade serie "The last tycoon". Serien får ingen andra säsong, rapporterar amerikanska Variety.

Serien är inte den första som fått ett abrupt avslut den senaste tiden på Amazons plattform. Även "Mad dogs" och "Good girls revolt" har lagts ned. Beslutet att inte ge "The last tycoon", som baseras på en roman av F. Scott Fitzgerald, någon fortsättning kan ses i samband med uppgifter om att Amazons vd Jeff Bezos vill se fler stora serier i stil med "Game of thrones" i sitt bolag.