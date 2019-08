Amason skiner trots skyfall

Amason gick på Way Out Wests största scen precis samtidigt som det värsta skyfallet hittills under festivalen sätter i gång. Sångerskan Amanda Bergman har glitter på kinderna och en svikt i stegen när hon rör sig runt på scenen.

– Tack för ni är ute trots regnet. Inte ens djur är det egentligen, säger hon till publiken.