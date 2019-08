Amason om livspusslet: "Vi är barnrumpor"

Att Amason gjorde sin enda spelning på Way Out West i sommar, under ett skyfall, är bara delvis sant. Samma dag lyckades gruppen klämma in ytterligare tre spelningar, på två kalas och ett radioframträdande.

– Hade allt legat på den här spelningen på dagen hade man gått ifrån med en känsla av tomhet. Alla recensioner var så här: "Det regnade väldigt mycket, och sedan...". Det är inte min upplevelse av spelningen, men det hade nog varit så mer om vi inte hade spelat fler gånger, säger Pontus Winnberg.