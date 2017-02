”Alternativa fakta” eldar på vaccinationsmotstånd

Samtidigt sker en stor kraftsamling till stöd för vaccinet.

"Friska små barn går till doktorn, där de pumpas i en enorm dos med många vaccin, mår dåligt och förändras – AUTISM. Många sådana fall!"

Så twittrade Donald Trump 2014 och gav därmed stöd till en gammal och bevisat felaktig teori om att det finns en koppling mellan barnvaccin och autism. Även om han inte gjort några liknande yttranden på Twitter sedan han blev president, finns nya tecken på att Trump fortsätter att sympatisera med de vaccinskeptiska. Det skrämmer läkare och forskare, som befarar att motståndet mot vaccin kommer att öka.

Healthy young child goes to doctor, gets pumped with massive shot of many vaccines, doesn't feel good and changes - AUTISM. Many such cases!