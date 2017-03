Alt-right-rörelsen, faktaresistens, gåtan Putin

Vad händer när ett gäng överladdade ungar ledda av den högerextreme provokatören Milo Yiannopoulos möter verkliga politiska motståndare? Verkliga i bemärkelsen att de inte bara existerar på internet. Den brittiska journalisten Laurie Penny följer med på en tumultartad föreläsningsturné i USA.

Milo Yiannopoulos har skapat sig stjärnstatus inom den så kallade alt-right-rörelsen genom att strö urspårade rasistiska kommentarer kring sig. I förra veckan överträdde han dock gränserna för vad som är acceptabelt även i den egna extrema politiska miljön. Ett halvårsgammalt uttalande lyftes fram där Yiannopoulos försvarar pedofili – och vips hade han gjort sig omöjlig även inom ytterhögern.

On the Milo Bus With the Lost Boys of America’s New Right