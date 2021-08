Per Morbergs mustiga coq au vin gör sig dock bäst helt utan sardeller. Men mår förstås bra av att matchas med ett fylligt rödvin.

Spaghetti alla puttanesca är en av mina favoriträtter. Namnet, som kan översättas till ”den lättfotade flickans pasta”, har gjort att det finns många historier om rättens uppkomst. Enligt vissa var det Neapels prostituerade som rörde ihop den enkla såsen eftersom de varken hade tid eller råd att gå till grönsaksmarknaden. Tomater, olivolja, vitlök, oliver, kapris och sardeller är däremot några av det italienska skafferiets basvaror. Andra källor uppger att det var arkitekten och krögaren Sandro Petti som uppfann den numera legendariska rätten under en sen natt på Ischia, då han framåt småtimmarna skrapade ihop en vickningspasta på lite rester.

Många kallar amarone för Italiens förnämsta vin och den unika tillverkningen med torkade druvor ger ett vin med lika unik smak. Efter 100 dagars torkning av druvorna och vinifiering lagras Fortellino Amarone hela 24 månader på ekfat. Det ger ett vin fyllt med karaktär – plus torkade körsbär, kryddor, nötter och fat. Vinet blir perfekt till höstens robusta mat som vilt och svamp med kraftiga och smakrika tillbehör. En vällagrad parmesan med fikonmarmelad till blir också en riktigt trevlig bekantskap.

Per Morbergs coq au vin

6 personer

• 1 stor kyckling, ca 1,9 kg, eller 1 ungtupp

• 150 g rökt sidfläsk

• 1 stor gul lök

• 2–3 morötter, ca 200 g

• 1 purjolök

• ca 50 g smör

• 1 flaska rött vin, 75 cl, gärna pinot noir

• 2 lagerblad

• 1 msk repad färsk timjan eller 11⁄2 tsk torkad

• 1⁄2 msk hackad färsk rosmarin eller 1 tsk stött torkad

• 5 persiljestjälkar

• 2 vitlöksklyftor

• 12 schalottenlökar, ca 300 g

• 400 g champinjoner

• 3 msk vetemjöl

• 3⁄4 dl vatten

• 1 msk soja (gärna tamarisoja)

• hackad persilja till garnering

• salt och nymald svartpeppar

Servering:

• kokt ris eller potatis

• blandsallad

1. Skölj och stycka kycklingen eller tuppen i åtta till tio delar. Krydda med 1 1⁄2 tsk salt och 1⁄2 tsk svartpeppar.

2. Strimla fläsket.

3. Skala och grovhacka den gula löken. Skala och strimla morötterna. Skölj och skiva purjolöken.

4. Bryn kycklingbitarna runt om i en stekpanna i hälften av smöret på medelvärme. Lägg över i en rymlig gryta. Obs! Välj inte en oemaljerad järngryta – syran från vinet löser ut järn som missfärgar rätten.

5. Skölj ur stekpannan och stek fläsket knaprigt. Ta upp och låt rinna av på hushållspapper.

6. Fräs grönsakerna i stekpannan i ca 3 minuter, med lite extra smör, och lägg över i grytan. Tillsätt vin, lagerblad, örtkryddor och persiljestjälkar. Skala och pressa i vitlöken. Låt koka upp och sedan sjuda under lock på svag värme i ca 30 minuter.

7. Skala under tiden schalottenlöken (det går lättast om den först får ligga i hett vatten). Borsta svampen (skölj den först om det behövs) och skiva eller klyfta den. Lägg den i en varm stekpanna utan fett och låt det mesta av vätskan koka in. Tillsätt resten av smöret och schalottenlöken och fräs i 5 minuter på medelvärme.

8. Lägg över svamp, lök och fläsk i grytan. Ta upp persiljestjälkarna. Låt koka i ytterligare ca 15 minuter tills köttet känns mört och släpper ifrån benen.

9. Rör ut mjölet i vattnet och rör ner det i grytan. Låt koka i ytterligare 5 minuter. Smaka av med soja, salt och peppar – grytan ska ha en mustig smak.

10. Strö över persilja och servera med kokt ris eller potatis och en sallad.

Recept ur boken ”Morberg lagar husman II Klassiker från Europas kök” (Bonnier Fakta) Foto: Erik Olsson