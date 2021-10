Detta är en krönika. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

På 1970-talet föddes ”supertuscan”. Det rubrikvänliga begreppet skapades som en inofficiell beteckning på viner från Toscana gjorda i en stil mer lik vinerna från franska Bordeaux än de traditionella italienska. På den här tiden var Toscana främst förknippat med chiantis lätta rödvin buteljerat i bastklädda knubbiga ”fiasci”. Supertuscan gjordes av druvsorter som cabernet sauvignon och merlot och var kraftfullt och lagringsdugligt. Rebelliskt och nydanande följde det inga av regelverken för Toscanas viner men sålde som smör för höga priser. Nu, 50 år senare, är supertuscan varken rebelliskt eller nydanande men fortfarande väldigt gott. Vilket får mig att tänka på Dire Straits.

”Vilka är det?” kanske du undrar. Jo, ett brittiskt band som började spela ihop på 1970-talet. De blev världsstora tack vare låtar som Money for nothing och plattan Brothers in arms som sålt över 30 miljoner exemplar. Populariteten visste inga gränser under 1980-talet, och frontmannen Mark Knopfler ansågs av många vara världens bäste gitarrist.