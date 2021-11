”Älskade att sitta i köttbussens kylrum”

Vilken Stockholmskrog besöker du oftast och vad beställer du?

– Jag är så tråkig att jag gillar att gå på Riche och äta toast skagen och dricka ett glas champagne.

Ditt livs mest minnesvärda måltid?

– När min man och jag åt på Per Se i New York för att fira fem år som gifta. Vi satt i fem timmar och det var säkert 24 rätter. Thomas Kellers klassiker Oysters and pearls var amazing!