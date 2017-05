Almodóvar: Bara biofilmer kan vinna

“120 battements par minute” av Robin Campillo

“The beguiled” av Sofia Coppola

“Geu-Hu” av Hong Sang-soo

“Krotkaya” av Sergei Loznitsa

“Good time” av Benny Safdie och Josh Safdie

“Happy end” av Michael Haneke

“Aus dem nichts” av Fatih Akin

“Jupiter’s moon” av Kornél Mandruczó

“The killing of a sacred deer” av Yorgos Lanthimos

“Le redoubtable” av Michel Hazanavicius

“Neljubov” av Andrej Zvjagintsev

“The Meyerowitz stories” av Noah Baumbach (Netflix)

“Okja” av Bong Joon-ho (Netflix)

“Hikari” av Naomi Kawase

“Wonderstruck” av Todd Haynes

“You were never really here” av Lynne Ramsay

"Rodin" av Jacques Doillon

"L'amant double" av François Ozon

"The square" av Ruben Östlund