Allyawan populärast – enligt Spotify

1) Allyawan "Jag hade en gång en båt", 16 984 000 spelningar.

2) Lisa Ajax "My heart wants me dead", 8 583 000

3) Roger Pontare "När vindarna viskar mitt namn", 7 354 000

4) Mariette "Dont stop believing", 4 639 000

5) Benjamin Ingrosso "Fall in love", 2 751 000

6) Etzia "Feel so good", 344 000

7) Dismissed "Dance on the bordeline", 70 519