”Allt och alla kan bli mål för terroristerna”

Under året har bland annat Storbritannien, Spanien, Finland och Sverige drabbats av terrordåd som alla har en sak gemensamt; när de väl är planerade och beslutade är de i princip omöjliga att stoppa. Vi kan inte skydda alla platser där det vistas många människor. Vi kan inte förvänta oss att vi ska känna till alla personer som har ”avsikt och förmåga”. Det finns dessutom obegränsade mängder ”vapen” tillgängliga i form av till exempel bilar och knivar, som det inte går att undanhålla dessa personer. Hur ska vi då skydda samhället mot terrorism?

Det är uppenbart att säkerhetslandskapet har genomgått en förvandling. Där vi tidigare skyddade utvalda platser och objekt, det som bedömdes särskilt värdefullt och/eller hotat, måste vi nu inse att allt och alla kan vara terroristernas mål. Det är vi människor, oavsett vem vi är eller var vi befinner oss, som är mål för terrororganisationerna. Den nya ”gör-det-själv-terroristen” flyger utan större svårig­heter obesvärat under radarn och ger inga larmsignaler som får säkerhetstjänster att reagera förrän det är för sent. De föremål som nu används som vapen, senast skåpbilar och knivar, är så vardagliga och nödvändiga att deras tillgänglighet inte kan begränsas.

Samtidigt kommer förslag efter förslag på fler poliser, begränsningar i möjligheten att hyra skåpbilar, barriärer på gågator och så vidare. Eftersom det inte är rimligt att dessutom förbjuda vassa knivar, är det dags att arbetet mot terrorism i stället kompletterar det traditionella säkerhetsarbetet med något delvis nytt och som, om det är framgångsrikt, kan ha en avgörande betydelse för vår säkerhet. Vi måste fokusera på att förhindra den radikalisering förutan vilken inget av den ­senaste tidens terrordåd hade genomförts!

För sju år sedan angav Säkerhetspolisen att antalet våldsbejakande extremister i Sverige uppgick till cirka 400. År 2014 inrättade rege­ringen en myndighet (Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism) med uppgift att samordna arbetet mot detta hot. Nu, 2017, beräknar Säkerhetspolisen att antalet våldsbejakande extremister uppgår till cirka 3 000 personer. Det är svårt att se denna utveckling som en framgång.

Jag finner det anmärknings­värt att man från statens sida anser att dagens lagstiftning fungerar.

Vad har då gjorts i Sverige för att bromsa och vända denna alarmerande utveckling? I dag ligger en stor del av ansvaret för arbetet på våra kommuner. I SOU 2016:92 med underrubriken ”Nationell samordning och kommunernas ansvar” drar man slutsatsen att kommunallagen, skollagen och socialtjänstlagen sammantaget, dels ålägger kommunerna en stor del av ansvaret för att arbeta med detta, och samtidigt ger dem det lagstöd som krävs för att axla detta ansvar.

Jag finner det anmärknings­värt att man från statens sida anser att dagens lagstiftning fungerar när, ­efter nästan tre års arbete, ­endast 42 procent av kommunerna har tagit fram en lägesbild (det vill säga en beskrivning av situationen i kommunen) och 44 procent har en färdig handlingsplan. Dessa siffror, som i sig är alarmerande, utgör dessutom de enda indikatorerna på hur väl kommunerna utför sitt uppdrag och som redovisas i den natio­nella lägesbilden. Man har på nationell nivå med andra ord ingen samlad uppfattning om hur relevanta kommunernas lägesbilder är eller hur bra eller ändamålsenliga deras handlings­planer är, eller ens om kommunerna följer dem.

När jag nyligen studerade några slumpvis utvalda kommuners handlingsplaner, fann jag att kvaliteten på dessa varierar stort och att många kommuner som har stora ut­maningar inom området har undermåliga handlingsplaner.

Det står helt klart att samhället står inför stora utmaningar inom detta område och det är lätt att klandra kommunerna för dessa brister. Men kommunerna har i ärlighetens namn det inte så lätt att få detta att fungera. Mycket av ansvaret inom en kommun hamnar hos skolan och socialtjänsten. Två delar av kommunal verksamhet som vi alla genom bland annat medierna har gjorts medvetna om har stora svårigheter med personalbrist, resurs­brist med mera. Här krävs kraftiga insat­ser från staten med kompetens och resur­ser till kommunerna men också krav på dem och sanktionsmöjligheter om kraven inte uppfylls.

Att förhindra radikalisering är ett av ­mycket få effektiva sätt att stoppa den typen av terrordåd vi sett på nära håll. Den senaste tiden har mycket uppmärksamhet ägnats åt de så kallade återvändarna – de som varit i Mellanöstern och stridit för IS eller när­liggande organisationer. Dessa betraktas med all rätt som potentiellt farliga för samhället. Minst lika farliga är dock de, ofta helt okända, som nyligen radikaliserats eller genomgår den processen just nu. De är farliga just för att de ofta är helt okända!

Regeringen måste sluta peka på det kommunala självstyret och inse att det krävs ­rejäla statliga insatser och även lagändringar om vi skall komma någon vart. Om inte innebär det att vi saknar effektiva skydd mot dessa terrordåd!

Dan Larsson

säkerhetsexpert

