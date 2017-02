Allt fokus på Loreen – som jämförs med Zlatan

Loreen under fredagens genrep inför Melodifestivalens fjärde deltävling i Skellefteå Kraft Arena. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Står pratet konkurrenterna upp i halsen? Tvärtom.

– Det är en ära att få vara i samma delfinal, säger Alice.

Några säger att Loreens bidrag är i en klass för sig, både som låt och som scenshow. Andra säger att "Statements" är för svårtillgängligt, att det inte kommer att gå hem hos Melodifestivalpubliken.

Oavsett vad så handlar nästan allt försnack inför kvällens deltävling, den fjärde och sista i ordningen, om 2012 års Eurovision-vinnare.

Resten av startfältet får snällt stå bredvid och acceptera att hamna i skuggan av Melodifestivalens största stjärna. Ingen verkar å andra sidan ha något emot det.

– Herregud, hon förtjänar att stå i centrum. Och det känns skönt, då kan jag fokusera mer på mig själv och det som jag ska göra, säger Wiktoria, som tävlar med "As I lay me down".

– Jag förstår att förväntningarna är extrema, eftersom att hon har vunnit Eurovision. Det är inga konstigheter. Men för mig handlar det om numret och inte om hur mycket uppmärksamhet man får innan. Jag hoppas att jag får uppmärksamhet efteråt, säger Axel Schylström ("När ingen ser").

För Alice, med bidraget "Running with lions", är det extra speciellt att tävla mot Loreen. Under en period låg de båda på samma skivbolag, Måns Zelmerlöws Mohito Music, och hon beskriver veckan som ett "fantastiskt kärt återseende".

– Hon har jättestor del i det som jag gör i dag, inte som artist utan på ett väldigt personligt plan. Jag är jätteglad att jag har fått dela hennes erfarenheter i så många år, och jag är så jäkla glad att vi är i samma delfinal, säger Alice.

– Hon är en av dem som har sagt åt mig att "ta det lugnt, vänta tills du har rätt magkänsla och gör din grej, tro på det". Det rådet behövde man höra när man var 17–18.

Efter gårdagens genrep ringlade sig kön av journalister lång till Loreen. Alice avundas inte sin artistkollega. I stället ser hon det som en ynnest att få tävla samtidigt som en så respekterad artist.

Hon drar en parallell till fotbollsvärlden:

– Jag säger som Kim Källström i "Skavlan" när han pratade om Zlatan: Jag ser det bara som en härlig grej att få vara en del av det. Verkligen. Vilken ära att få vara i samma delfinal.

Loreen själv verkar märkligt nog ha lyckats missa all uppmärksamhet.

– Det visste jag inte. Jag har en "strict rule" om att jag inte vill läsa någonting. Men nu när du säger det så blir en del av mig mer nervös. Jag hoppas bara att det som skrivs är positivt. "But everybody’s entitled to their opinion". Så "go in peace", säger hon.