Allt fler under 18 häktas

Tre år i rad har antalet unga som häktas ökat. Under 2016 häktades 167 personer under 18 år jämfört med 125 under 2014. Det innebär en ökning på tre år med 42 personer eller 33 procent. Det framgår av Åklagarmyndighetens årsredovisning. Ökningen har varit särskilt tydlig vid två av landets åklagarkammare, i Västerås och i Göteborg.