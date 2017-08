Allt fler svenskar vill ha brittiskt pass

Storbritannien kommer att lämna EU senast mars 2019. Arkivbild. Foto: Matt Dunham/AP/TT

Rättigheterna för EU-medborgare som bor i Storbritannien – varav omkring 100 000 är svenskar – är en av knäckfrågorna i förhandlingarna om brexit. Fortfarande saknas tydliga besked om vad som väntar, vilket har fått tiotusentals personer att ansöka om brittiskt medborgarskap för att säkra sin framtid.

Under årets första sex månader var 278 av dem svenskar, enligt Home Office (inrikesdepartementet). Under hela förra året lämnades 163 ansökningar in från svenskar och 2015 låg siffran på 158.

Britten Simon Linter har bott i Sverige i 14 år och sökte svenskt medborgarskap direkt efter folkomröstningen om brexit. Foto: Privat/TT

Ambassaden i London har tagit emot en del samtal från svenskar som funderar på dubbelt medborgarskap.

– De senaste månaderna har vi fått få samtal, vi hade en topp tidigt i våras i samband med artikel 50-notifieringen och förra sommaren efter folkomröstningen, säger pressansvarige Erik Sundberg.

Premiärminister Theresa May har försökt att stilla framtidsoron och försäkrade i somras att alla som anlänt lagligt till landet före ett visst – ospecificerat – datum ska kunna stanna och söka permanent uppehållstillstånd.

Men EU:s chefsförhandlare var inte nöjd och efterlyste "högre ambitioner, mer tydlighet och fler garantier". Tunga namn i Europaparlamentet har också varnat för att EU-medborgare riskerar att bli andra klassens medborgare om britterna inte erbjuder bättre villkor.

Trots 15 år i Storbritannien hade Jörgen Sundberg aldrig tänkt ansöka om medborgarskap. Men efter beslutet om brexit har saken kommit i ett annat ljus. Den svenske Londonbon väntar bara på en överenskommelse mellan britterna och Bryssel för att processen ska gå smidigare.

– Även om jag tror att EU-medborgare kommer att få permanent uppehållstillstånd kommer det nog vara enklare att bli medborgare. Det var inte nödvändigt tidigare, men tanken är att jag ska söka, säger han.

Men det är inte bara för de över tre miljoner EU-medborgarna i Storbritannien som framtiden är höljd i dunkel. Många britter som bor och jobbar inom EU har också siktet inställt på dubbelt medborgarskap.

Förra året mer än trefaldigades antalet brittiska ansökningar om svenskt medborgarskap till 1 616 – att jämföra med 511 året innan. Fram till och med juli låg årets ansökningar på 1 164.

"Vi kan konstatera att antalet ansökningar om svenskt medborgarskap från britter har ökat och att ökningen startade i samband med Storbritanniens brexitomröstning i juni 2016" skriver Migrationsverket.

Författaren Simon Linter har bott i Sverige i 14 år och ansökte om svenskt medborgarskap kort efter det att britterna röstade för att lämna EU. Han hade redan uppehållstillstånd och det tog bara någon månad innan han kunde hämta ut sitt svenska pass.

– Det är för mycket osäkerhet kring brexit, ingen vet vad som kommer att hända och den brittiska regeringen är fortfarande inte "stark och stabil", säger han.

– Om man har möjlighet att söka om medborgarskap för att få lite mer säkerhet så gör man det.

Fakta: Britter som sökt svenskt medborgarskap Antal personer med brittiskt medborgarskap som sökt medborgarskap i Sverige.

2015

jan–mar: 131

apr–jun: 145

jul–sept: 146

okt–dec: 89

Totalt: 511

2016

jan–mar: 259

apr–jun: 467

jul–sept: 528

okt–dec: 362

Totalt: 1 616

2017

jan–mar: 696

apr–jun: 379

juli: 89

Totalt: 1 164

Källa: Migrationsverket