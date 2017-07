Allt fler svenskar drar sig ur oljeinvesteringar

Oljan har en kortsiktig, men inte långsiktig framtid, enligt oljeanalytiker Thina Saltvedt. Foto: Moment Studio

Antalet svenskar som genom bolaget Svenska Oljeinvesteringar investerar i oljefält i Texas, Oklahoma och Kentucky minskar med omkring 10 procent per år. Det uppger Peter Flensburg, delägare vid Svenska Oljeinvesteringar, för SvD Näringsliv.

För bara ett år sedan var optimistisk när det gäller oljans framtid. Nu är tonen en annan.

– Vänder oljepriset ned ännu mer nu vore det jättejobbigt. Oljan står nu och väger på en topp. Går priset ned kan den fortsätta ned till 40 dollar fatet. Då står vi inför en stor utmaning efter sommaren, säger Peter Flensburg.

Svenska Oljeinvesteringar erbjuder privatpersoner och företag att investera i oljeutvinning i USA. Sedan starten för fem år sedan har bolaget köpt in sig i oljekällor i Oklahoma och Texas och producerat omkring fem miljoner fat olja och gas.

Ett hundratal svenskar har tidigare investerat i oljekällorna – men nu har antalet minskat till ett 90-tal enligt Flensburg, som befarar en fortsatt minskning.

– Det rör sig om riskfyllda investeringar, växelkursen är väldigt svag, säger han.

Men trots en viss misströstan tror Flensburg på en vändning runt hörnet.

Vad skulle kunna leda till en vändning?

– Människans inbyggda vilja att spekulera och tjäna pengar, svarar Peter Flensburg.

En orsak till pessimismen kring investeringarna är det paradigmskifte som tycks ske i transportsektorn, där över hälften av världens oljekonsumtion sker – men som just nu snabbt övergår till andra energikällor. Bilföretag som Volvo planerar att övergå till hybrider och elbilar och flera länder, som Tyskland och Storbritannien har också meddelat att de av miljöskäl ska sluta sälja fossildrivna bilar.

Samtidigt kommer då och då varningssignaler om att världens olja håller på att ta slut.

Har oljan någon framtid?

– Av naturliga skäl kommer oljan att minska och så småningom försvinna, även om det tar hundra år. Vi är tvungna att övergå till alternativa källor, men det tar tid. Och det finns tusentals miljarder dollar investerade i infrastruktur för olja, säger Peter Flensburg.

Thina Saltvedt, oljeanalytiker på Nordea, delar i viss mån Peter Flensburgs framtidsprognos för det svarta guldet.

– På kort sikt har oljan en framtid, ja. På lång sikt nej, säger hon.

Kortsiktigt är transportsektorn ännu beroende av olja. Särskilt skifferoljan går snabbt att producera och passar därför en kortsiktig bransch. Det är skälet till att flera stora traditionella oljebolag nu i stället övergår till skifferoljeproduktion, menar Thina Saltveldt.

– Skifferoljeproduktionen tar 6–8 månader. Den är mer flexibel jämfört med processen att först inventera och sedan utvinna olja på vanligt sätt.

Borrmetoden hydraulisk spräckning (fracking) som används vid utvinning av skifferolja och gas har kritiserats, bland annat för att förorena dricksvatten. Medan USA:s förre president Obama var skeptisk till tekniken, vill sittande president Trump öka produktionen.

Thina Saltveldt konstaterar att oljekartellen Opecs inflytande över oljeproduktion och pris försvagas allt mer i takt med USA:s produktion av skifferolja.

– Överproduktionen av i synnerhet amerikansk skifferolja trycker ned oljepriset just nu, framhåller hon.

Även på andra håll utmanas Opecs makt över oljan. Sedan januari i år har Nigeria och Libyen tillsammans ökat sin oljeproduktion med 400 000 fat per dag, medan den amerikanska skifferoljeproduktionen under samma period producerat 800 000 fat per dag.

Dessa tre länder har sedan början av året producerat just samma mängd som Opec ville skära ned för att justera oljepriset, konstaterar Thina Saltvedt.

På lång sikt ser oljans framtid mörkare ut, menar hon.

– Med självkörande bilar och flygbolag som vill ställa om till andra energikällor kommer omställningen att gå snabbare än vi tror, säger Thina Saltvedt.

Det aktuella oljepriset ligger på 48,75 dollar fatet.